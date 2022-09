Als noch Hexen auf dem Kalvarienberg bei Bidingen tanzten

Einst trieben Hexen ihr Unwesen auf dem Kalvarienberg bei Bidingen. Erst, als die Kapelle dort errichtet wurde, verschwanden sie - so besagt es die Legende.

12.09.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Viele Sagen ranken sich um das Ostallgäu. Es geht um Geister, Hexen, Werwölfe oder einen Pakt mit dem Teufel: In unserer kleinen Serie „Sagenhaftes Ostallgäu“ stellen wir in unregelmäßigen Abständen solche Sagen vor. In den meisten Fällen eignet sich der Ort der Erzählung für einen schönen Ausflug.

Die unbewaldete Fläche auf dem Kalvarienberg bei Bidingen war der Sage nach einst ein Hexenplatz. Von überall her ritten in den Nächten vor kirchlichen Feiertagen Hexen auf Besen und Ziegenböcken hinauf. Dort trafen sie den Teufel, dem sie schilderten, was sie vollbracht hatten, um ihn zu ehren. Davon erhofften sie sich eine Belohnung. Ältere Hexen mussten stets für Nachfolgerinnen sorgen. Regelmäßig wurden auf dem Berg junge Hexen in den Zirkel aufgenommen. Bei den Zeremonien musste die Windrichtung stimmen, damit kein Kirchenglockengeläut herüberwehen konnte.

Nur einem unschuldigen Schimmel gelang es, Baumaterial für die Kapelle auf den Kalvarienberg zu tragen

Die Bevölkerung Bidingens wollte etwas gegen die Hexen unternehmen. Sie weihten den Hügel und wollten darauf eine Kirche errichten. Doch all den sündigen Menschen widerfuhr auf dem Weg ein Unglück: gebrochene Knochen, schlimmen Wunden, Tod. Erst ein unschuldiger Schimmel, geführt vom heiligen Leonhard, vermochte es, Baumaterial auf den Hügel zu tragen. So konnten die Menschen dann doch eine Kapelle errichten. Seit diese dort steht, wurde nie wieder eine Hexe gesichtet, heißt es in der Sage.

Quelle: Franziskus Reitemann – die dunkelsten Allgäuer Sagenorte

