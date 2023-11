Fendt, Bahnhofstraße und Co: So sah Marktoberdorf vor 100 Jahren aus

Bei Foto Hotter gibt es den „Alt-Oberdorfer Kalender“. Peter Herbst hat zwölf besondere Motive rausgesucht, die zeigen, wie Marktoberdorf vor 100 Jahren aussah.

07.11.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Wer die Tage das Fotohaus Hotter in Marktoberdorf betritt, wird bereits an der Tür von einem Aushang darauf hingewiesen: Hotters Alt-Oberdorfer Kalender steht wieder zum Verkauf. Es ist bereits das 14. Mal, dass das Fotohaus den historischen Kalender veröffentlicht, der in vielen Haushalten seit Jahren einen festen Platz hat. Auch für 2024 hat Fotomeister Peter Herbst wieder ganz besondere Aufnahmen aus dem Archiv geholt. Welche? Das zeigt sich bei einem Streifzug durch das Oberdorf von damals.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.