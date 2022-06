Menschlich, ehrlich, weitsichtig: So wird Marktoberdorfs gestorbener Altbürgermeister Wolfgang Weinmüller gewürdigt

Eine große Gemeinde nimmt Abschied von Marktoberdorfs Altbürgermeister Wolfgang Weinmüller. Mit welchen Worten die Rednerinnen und Redner sein Werk würdigen.

14.06.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Wer einen geliebten Menschen verliere, so heißt es, bekomme einen Schutzengel dazu. Heute, sagte Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell, hätten nicht nur die Hinterbliebenen einen weiteren Schutzengel an ihrer Seite, sondern die ganze Stadt. Diese Worte fassten gut zusammen, wie Marktoberdorfs Altbürgermeister und Ehrenbürger Wolfgang Weinmüller besonders während seiner Amtszeit gedacht und gehandelt hat: Ihm ging es um das Wohl aller. Am Dienstag wurde er im großen Kreis auf dem Friedhof an St. Martin beigesetzt.

