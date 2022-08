Der Polizei ist nachträglich mitgeteilt worden, dass am Wochenende in Unterthingau ein Elektroherd entwendet wurde. Über den Täter ist bislang nichts bekannt.

24.08.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Ein unbekannter Täter hat letzten Samstagnachmittag in Unterthingau einen Elektroherd älteren Baujahres von einem Grundstück im Rosenweg entwendet. Dies wurde der Polizei Marktoberdorf am Dienstag gemeldet. (Lesen Sie dazu auch: Polizei klärt Fahrraddiebstähle in Marktoberdorf auf)

Die Polizei bittet um Hinweise

Der Elektroherd hat einen Zeitwert von 30 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Nummer 08342 / 96040 zu melden.

