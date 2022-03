Am Dienstag geht es um die Wurst: Obergünzburgs Volleyballerinnen wollen Spitzenreiter bleiben

Obergünzburgs Volleyballerinnen wollen am Dienstag zu Hause die Tabellenspitze verteidigen. Zuschauer sind erlaubt. Wer ist Favorit im Spiel gegen Lechrain?

15.03.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Volleyballerinnen des TSV Obergünzburg wollen bei ihrem Nachholspieltag am Dienstag, 15. März, ihre Tabellenführung in der Landesliga-Süd verteidigen. Um 19.30 Uhr empfangen sie zu Hause in der Sporthalle am Nikolausberg in Obergünzburg die Lechrain Volleys.

Nur in einem Vorbereitungsspiel standen sich TSV Obergünzburg und Lechrain Volleys bislang gegenüber

Erst einmal standen sich beide Mannschaften gegenüber. Und zwar bei einem Vorbereitungsturnier vor dem eigentlichen Saisonstart in der laufenden Punktspielrunde. „Das Testmatch dürfen wir überhaupt nicht als Maßstab nehmen. Wir fangen am Dienstagabend wieder bei null an“, sagt Obergünzburgs Mittelblockerin Franziska Thaller und schiebt gleich hinterher: „Als Tabellenführer müssen wir liefern. Unsere Gegner werden abwarten. Das kann gefährlich sein.“

Nach den letzten Begegnungen gegen den TV Planegg-Krailing, die beide mit 3:2 und 3:0 gewonnen wurden, hat das Obergünzburger Team in der heimischen Halle gegen die Lechrain Volleys klar die Favoritenrolle inne. „Keiner wird uns jetzt was schenken“, sagt Mittelblockerin Thaller. (Lesen Sie auch; Obergünzburgs Volleyballerinnen fertigen Spitzenreiter ab.)

Die Obergünzburger Mittelblockerin warnt: "Wir dürfen nicht überheblich werden!"

„Wir schweben gerade schon ein bisschen auf Wolke sieben. Ich sehe die Gefahr, dass wir jetzt überheblich werden und die Spiele, die jetzt auf uns warten, zu sehr auf die leichte Schulter nehmen“, warnt die Mittelblockerin. Dass die Günztalerinnen als einziges Team in der Liga noch ohne Niederlage sind, haben sie auch ihrem unbändigen Willen und ihrem Trainingsfleiß zu verdanken.

Denn anders als die meisten Teams kann sich der TSV keine weiteren Ausfälle leisten. „Wir haben das Glück, dass unser eh schon dezimierter Kader von Verletzungen und Corona-Ausfällen verschont geblieben ist“, sagt Thaller und macht deutlich: „Jede Spielerin ist wichtig. Wir können ja nicht viel tauschen.“ Würde dennoch ein personeller Engpass eintreffen, stünden Katja Schneider und Meike Sterk als Ersatz parat.

Übrigens: Zuschauer sind beim Heimspiel gegen Lechrain zugelassen. Es gilt die 2G-Regel.