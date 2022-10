Am Ende kommt der Bischof: Lengenwang feiert Abchluss der aufwendigen Kirchenrenovierung

Um den Abschluss der Sanierung der Pfarrkirche St. Wolfgang zu feiern, gibt es in Lengenwang einen großen Dankgottesdienst. Fünf Jahre dauerten die Bauarbeiten.

09.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

„Die Handwerker hand alle a super Arbeit gmacht, sodass die Kirche erstrahlt in voller Pracht“, sagte Mesnerin Martina Kirchbihler beim feierlichen Dankgottesdienst zum Ende der Renovierungsarbeiten der Pfarrkirche St. Wolfgang in ihrem Rückblick in Gedichtform. Darin begrüßte sie auch den Ehrengast und Zelebranten Bischof Bertram Meier aus Augsburg. Musikalisch umrahmt wurde die Messe vom Musikverein Lengenwang und dem Kirchenchor St. Wolfgang. (Lesen Sie auch: Ständig in Rufbereitschaft für seine Schäfchen: Ostallgäuer feiert Diamantenes Priesterjubiläum.)

Wer außer Bischof Bertram Meier noch eigens zu dem feierlichen Dankgottesdienst kam

Angeführt von der Musikkapelle und den Fahnenabordnungen zogen die kirchlichen und kommunalen Festgäste vom Pfarrheim zur neu renovierten Pfarrkirche. Darunter waren auch die Mitzelebranten Pfarrer Wolfgang Schnabel, Pater Shiju Pulickal und der aus Lengenwang stammende Pfarrer Helmut Epp. Zur weltlichen Gemeinde zählten unter anderem die Landtagsabgeordnete Angelika Schorer, der Architekt Christian Eger, der Kirchenpfleger Alois Brenner und das Gemeindeoberhaupt Albert Schreyer jun..

„Im September 2017 hot ma des Gerüst aufgstellt, wer hätt’ domols denkt, dass es sich so lang hält“, sagte Martina Kirchbihler. Sie ist seit Herbst 2018 Mesnerin in Lengenwang. Nachdem bei einer Routineuntersuchung zur Vorbereitung der Innenrenovierung Hohlstellen in der Decke festgestellt wurden, musste die Kirche für die Gotteshausbesucher sofort gesperrt werden. Dank eines Raumgerüstes wurde die Sicherheit wiederhergestellt und es konnten dort wenig später wieder Gottesdienste abgehalten werden.

Es dauerte, bis die Finanzierung für die Lengenwanger Kirche stand

Die Leute hätten sie oft gefragt, wann denn endlich etwas passiere, doch bis die Finanzierung stand, habe es eine Weile gedauert. „Mir hand uns derweil mit deam Gerüst arrangiert und es je nach Jahreszeit dekoriert“, sagte die Mesnerin. Ostern 2020 startete dann zunächst die Außensanierung, um die Statik wieder herzustellen. Im Juli 2020 wurde die defekte Wolfgangsglocke ausgetauscht, samt feierlicher Glockenweihe. Zum Patrozinium Ende Oktober 2020 konnte das Außengerüst entfernt werden. (Lesen Sie auch: Mit Jesus auf den Berg Golgota: Ein Gang auf den Kalvarienberg bei Bidingen.)

Im Frühjahr 2021 startete die Innenrenovierung und ist nun fast gänzlich vollzogen. „Jetzt wünsch i mir, dass sich die Kirche füllt wieder mit Leaba, unser Herrgott gibt dozua sein Seaga. Lieber Herr Bischof, schea, dass Sie die Einladung hand ognomme und sind ins Allgäu nach Lengenwang komme“, begrüßte Kirchbihler den hohen Gast.

"Wir brauchen als Hirten das Volk, sonst reden wir nur vor leeren Rängen in Kirchenbänken"

„Heute ist für mich eine Premiere, denn normalerweise werde ich vom Pfarrer begrüßt“, bedankte sich Bischof Bertram Meier für die Begrüßungsworte im Allgäuer Dialekt. Die eigentliche Schlüsselgewalt habe die Mesnerin, denn man dürfe die Verantwortung nicht nur auf geweihte Personen konzentrieren. „Wir brauchen als Hirten das Volk, sonst sind wir nur vor leeren Rängen in Kirchenbänken aus Holz“, sagte Bischof Bertram.

Nach seiner Begrüßung der „Dame des Hauses“ hieß er neben den kirchlichen Vertretern auch besonders die zahlreichen, weltlichen Vertreter willkommen. „Das ist ein Symbol dafür, dass Kirche und Kommune in Bayern immer noch ganz ordentlich funktioniert“, so der Bischof. Die Gesamtrenovierungskosten von rund 1,6 Millionen Euro unterstützte die Gemeinde Lengenwang mit 565.000 Euro. „Das ist schon toll“, bat Bischof Bertram um Applaus für Bürgermeister und Gemeinderäte.

Die tolle Lengenwanger Gemeinschaftsleistung hat sich bis nach Augsburg herumgesprochen

Anschließend segnete er das Wasser und besprengte zur Tauferinnerung alle Gläubigen und das gesamte Gotteshaus. In seiner Predigt gratulierte Bertram Meier zu der tollen Gemeinschaftsleistung, die sich bis nach Augsburg ins Bischofshaus herumgesprochen habe und hob dabei beispielhaft die Spendenaktion des TSV Lengenwang „Lengenwang bewegt sich – Lengenwanger rennen und radeln für ihre Kirche“ hervor.

„Dieses große Vorhaben zu stemmen, wäre uns als Kirchengemeinde alleine nicht gelungen. Deshalb möchte ich mich bei der Gemeinde Lengenwang, dem Landkreis Ostallgäu, dem Bezirk Schwaben, dem Landesamt für Denkmalpflege, sowie den Lengenwanger Vereinen und den vielen Helfern bedanken“, sagte Pfarrgemeinderatsvorsitzende Claudia Seidler.

Der Bischof erhält in Lengenwang einen Geschenkkorb

Für die Genehmigung der Renovierung und die Feier des Pontifikalamts überreichte sie dem Bischof einen Geschenkkorb. Abschließend würdigte Pfarrer Wolfgang Schnabel den „großartigen Einsatz und die vielen Mehr-Stunden“ von Mesnerin Martina Kirchbihler mit einem Gutschein und einem Blumenstrauß. Kirchenpfleger Alois Brenner händigte er ein Weingeschenk aus.

Nach dem feierlichen Gottesdienst gab es im Pfarrheim beim Stehempfang Gelegenheit, gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Dazu spielte der Musikverein Lengenwang.