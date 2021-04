Am Kindergarten: Wie parkende Eltern und Großeltern die Kinder gefährden

Autos an der Kita in Ebenhofen parken teilweise in zwei Reihen. Das macht es für die Kinder dort gefährlich. Wie die Lage nun entschärft werden soll.

02.04.2021 | Stand: 10:17 Uhr

Als „traurig“, „haarsträubend“ oder „bestürzend“ haben die Mitglieder des Bauausschusses Biessenhofen die Parksituation am Kindergarten in Ebenhofen bezeichnet. Eltern als auch Großeltern parken – teilweise sogar zweireihig – westlich des Gebäudes. Dadurch entstehen Gefahrensituationen. Denn den Kindern, vor allem denen, die die Straße queren müssen, wird die Sicht auf den Verkehr erheblich eingeschränkt.

Parksituation in Ebenhofen beengt

Beim Anlegen der Außenanlagen beim Neubau des Kindergartens vor wenigen Jahren hatte sich der Bauausschuss dafür ausgesprochen, den Bereich zwischen Kindergartengebäude und Gehstreifen beziehungsweise Straße zu pflastern. Die Parksituation direkt um das Gebäude ist sehr beengt, sodass hier eine Haltemöglichkeit zum Bringen und Abholen der Kinder möglich gemacht wurde.

Schulweghelfer weisen erfolglos auf die Gefahr hin

Nun entwickelte sich die Situation aber so, dass sogar zweireihig in die Fahrbahn hinein geparkt wird. Schulweghelfer, die morgens den Schulkindern beim Queren der Straße behilflich sind, wiesen die Parkenden mehrfach auf die dadurch entstehende Unübersichtlichkeit und Gefahr hin, ernteten aber kein Verständnis.

Polizeikontrollen vor dem Kindergarten Ebenhofen

Es sei sehr traurig, darüber sprechen zu müssen, dass Eltern und Großeltern ihre Kinder selbst in Gefahr bringen und dass darüber diskutiert werden muss, wie man die Kinder davor schützen kann, waren sich die Mitglieder des Bauausschusses einig. Polizeiliche Kontrollen finden statt, seien aber keine Dauerlösung. Aus der Fläche Personalparkplätze zu machen, werde vermutlich das zweireihige Parken nicht verhindern. Weitere Möglichkeit wäre ein groß angelegtes absolutes Halteverbot. Für besser als weitere Verkehrszeichen wurde der Vorschlag gesehen, sogenannte Poller aufzustellen, die das Parken verhindern. Vorrangig werde allerdings an die Vernunft der Parkenden appelliert. Stellt sich in naher Zukunft jedoch keine Besserung ein, werden einschränkende Maßnahmen beschlossen, kündigte Bürgermeister Wolfgang Eurisch an.

Geh- und Radweg: Keine Aussicht auf Erfolg

Nicht erfolgversprechend sehen die Pläne aus, nördlich der Kreisstraße in Hörmanshofen einen Geh- und Radweg anzulegen (wir berichteten). Laut Auskunft des Landratsamtes sei die vorhandene Breite von 1,50 Metern nicht dafür ausreichend. Eine Mindestbreite von 2,50 Metern ist erforderlich, die aber aufgrund des angrenzenden Hangs nicht gegeben ist und auch nicht geschaffen werden kann. Alternativ bliebe nur die Ausweisung eines Gehweges, der in gleicher Weise südlich der Straße schon vorhanden ist. Müsse man Richtung Buswartehäuschen bei der Stegmühle, sei das Queren der Straße notwendig und im westlichen Bereich sicherlich gefährlicher, da die einfahrenden Fahrzeuglenker aus der B16 in die Bernbacher Straße querende Fußgänger sehr kurzfristig wahrnehmen, sagte Eurisch.

Lesen Sie auch

Memmingens Stadtteile: Das wollen die Bürgerausschüsse anpacken Stadtteile von Memmingen

Die Kosten für einen weiteren Gehweg lägen bei rund 80 000 Euro, sodass aufgrund Funktion, Kosten und des zusätzliche Pflegeaufwands eine Realisierung wenig sinnvoll erscheint. Eine Verkehrsschau vor Ort mit Vertretern vom Landratsamt und der Polizei findet demnächst statt und soll weitere Möglichkeiten aufweisen.