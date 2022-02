Weihnachten ist vorbei: Welche Bedeutung Maria Lichtmess heutzutage noch hat

Maria Lichtmess beendet nicht nur die Weihnachtszeit. Er war früher ein wichtiger Tag vor allem im Leben der Mägde und Knechte. Was der Tag bedeutet.

02.02.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Genau 40 Tage nach Weihnachten feiert die Kirche das Fest Maria Lichtmess. Maria Lichtmess? Bei jüngeren Mitmenschen dürfte die Bedeutung dieses Tages nicht mehr so bewusst sein, wie dies in früheren Jahrzehnten war. Maria Lichtmess war ein wichtiger Tag im Bauern- und Kirchenjahr. Am 2. Februar endet die Weihnachtszeit. Spätestens dann müssen Krippe und Christbaum aus den Kirchen und den heimischen Stuben weichen. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich der Name des Festes und dessen Bedeutung im bäuerlichen Jahr gewandelt.

Diesen Namen trug der Tag ursprünglich

Ursprünglich hieß das Fest Mariä Reinigung. Es nimmt Bezug auf ein jüdisches Reinigungsritual. Eine Frau galt 40 Tage nach der Geburt eines Sohnes als unrein und musste sich durch ein Opfer wieder reinigen. Das waren in der Regel ein oder zwei Tauben, manchmal sogar ein Schaf. Diese Begebenheit fand im vierten Geheimnis des freudenreichen Rosenkranzes Platz: „…den du im Tempel aufgeopfert hast“. 1969 wurde dieses Fest in „Darstellung des Herrn“ umbenannt. Der jüdischen Tradition folgend musste auch der Erstgeborene in den Tempel gebracht und durch ein Geldopfer ausgelöst werden. Im Lukasevangelium wird zudem von der Begegnung Jesu mit dem greisen Simeon und der Prophetin Hanna berichtet, die sich über den neugeborenen Gottessohn freuen und ihn als „Licht der Heiden“ bezeichnen. Simeon weissagt Maria den Kreuzestod Jesu voraus. So zählt dieses Fest zu den Sieben Schmerzen Mariens.

Im Rom der Kaiserzeit wurde an diesem Tag eine Sühneprozession abgehalten. Man bemerkte, dass die Sonne wieder länger schien. Außerdem schritt man einem neuen Herrscher mit Kerzen entgegen. Dies haben später die Christen übernommen und an „Maria Lichtmess“ die Kerzen für den Kirchengebrauch des gesamten Jahres geweiht.

Was es an Lichtmess mit den Kerzen aus sich hat

Gläubige brachten eigene Kerzen für den Hausgebrauch mit. Diese versprachen einen besonderen Schutz, vor allem bei Hagel und Gewittern. In früherer Zeit gab es sogar Lichterprozessionen. Albert Guggemos aus Speiden erinnert sich noch gut daran: „Noch vor wenigen Jahrzehnten sind alle Gottesdienstbesucher zu Maria Lichtmess singend mit brennenden Kerzen um die Wallfahrtskirche Maria Hilf herumgezogen. Das war ein wunderbarer Anblick. Nur bei schlechtem Wetter blieb man in der Kirche.“ Heute spendet man an diesem Festtag oft auch den Blasiussegen mit zwei überkreuzten Kerzen. Dieser Heilige hat am 3. Februar seinen Gedenktag.

An Maria Lichtmess begann früher das Bauernjahr. Von diesem Tag an wurde wieder mit der Feldarbeit begonnen, die winterliche Arbeit bei Kerzenlicht in der Stube eingestellt. Landwirte sollten bis zu diesem Tag noch die Hälfte ihres Wintervorrats in der Scheune haben. Für das Gesinde endete das Arbeitsjahr und man erhielt den noch ausständigen Lohn. Per Handschlag wurde das Arbeitsverhältnis um ein Jahr verlängert. Nicht selten gab es dafür ein paar neue Schuhe. Manche suchten eine neue Anstellung als Magd oder Knecht, denn bis zum 5. Februar, dem sogenannten „Agathatag“, hatte jeder Bedienstete Urlaub. Die Dienstboten durften in diesen wenigen Tagen das von ihnen aufgezogene Federvieh auf Lichtmessmärkten verkaufen, was eine willkommene zusätzliche Einnahme war.

Was eine Mesnerin mit Maria Lichtmess verbindet

Für Barbara Berktold, die seit über 30 Jahren Mesnerin in der Wallfahrtskirche Maria Hilf in Speiden ist, gilt Maria Lichtmess auch heute noch als besonderer Tag. „Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil endet die Weihnachtszeit zwar am ersten Sonntag nach Dreikönig, dem Fest Taufe des Herrn. Doch die Christbäume bleiben noch in der Kirche stehen. Ein Anzünden der Kerzen ist nicht mehr vorgesehen.“ Zu Maria Lichtmess wird es schließlich noch einmal hell in der Kirche. Die Tannenbäume dürfen zu diesem Fest zum letzten Mal in voller Pracht leuchten. „Das gefällt den Gottesdienstbesuchern auch heute noch,“ bestätigt die langgediente Mesnerin. Dann müssen die Bäume aber aus den Kirchen heraus, die Weihnachtszeit ist endgültig vorbei.

