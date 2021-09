Am Mont Blanc läuft André Purschke das härteste Rennen seines Lebens

André Purschke aus Wald mischt bei Weltklasse-Läufern mit. Der Kurs gilt als einer der schwersten der Welt. Wie sehr er sein gestecktes Ziel übertroffen hat.

Ein Jahr nach der Absage des bekanntesten Ultramarathons der Welt aufgrund der weltweiten Pandemie sind die Stars der Szene dieses Jahr nach Chamonix zurückgekehrt. 2350 Läufer aus 70 Nationen waren angetreten. Die Trailrunning-Profis mussten eine Gesamtstrecke mit knapp 171 Kilometern (100 Meilen) und mehr als 10.000 Höhenmetern rund um den Mont Blanc meistern. Aus deutscher Sicht waren bei diesem Lauf mit Weltklassebesetzung Hannes Namberger, Benjamin Bublak sowie der Allgäuer André Purschke aus Wald unter den Elitestartern.

Drei Länder, acht Täler, 300 Gipfel erlebt der Läufer aus Wald

Der Startschuss fiel am Freitag um 17 Uhr bei strahlend blauem Himmel sowie Temperaturen um die 20 Grad. Die anspruchsvolle Strecke führte durch drei Länder, acht Täler vorbei an einigen Gletschern und 300 Gipfeln. Das Rennen gilt als das anspruchsvollste der Welt und forderte auch bei einigen Favoriten seinen Tribut. Ein Teil von ihnen schied in Italien aus.

Purschke war gut in Form, obwohl er mit seinem Ergebnis beim Lavaredo Ultra Trail in Italien über 120 Kilometer und 5800 Höhenmeter noch gehadert hatte. In einer Zeit von 15:32:38 Stunden war er auf den 30. Platz gelaufen. Doch Anfang August der große Durchbruch: Beim Großglockner Trail brauchte er über 35 Kilometer 3:44:29 Stunden. Das war der Sieg – und ein gewaltiger Motivationsschub für Chamonix.

Der Extremläufer aus Wald will unter die besten 100

Beim UTMB, dem Ultra-Trail du Mont-Blanc, über 170 Kilometer ging er deshalb mit der Vorgabe an den Start, eine Platzierung unter den besten 100 zu erreichen. Im Ziel belegte André Purschke mit einer Zeit von 26:40:26 Stunden einen hervorragenden 36. Platz.

„Das war das härteste Rennen, das ich in meinem Leben gelaufen bin“, sagte der 34-jährige Walder. Es hat seine durchaus hohen Erwartungen nochmals übertroffen. „Auf den ersten 30 Kilometern standen ununterbrochen Zuschauer an der Strecke, die einen anfeuern und regelrecht den Berg hochpeitschen“, schildert er. Von dieser Begeisterung angetrieben, ging er das Rennen fast zu schnell an und hatte nach 25 Kilometern einen richtigen Durchhänger. Er musste sich zum Col du Bonhomme regelrecht hochschleppen. Oben angekommen konnte er sich wieder etwas erholen und machte bis Champex-Lac einige Plätze gut.

Welche Rolle das Publikum spielt

Die letzten drei Anstiege waren noch einmal richtig hart. „All diese Anstrengungen waren dann jedoch vergessen, als es die letzten Kilometer Richtung Ziel in Chamonix ging und man von einem fantastischen Publikum empfangen wurde, von ausgestreckten Händen abgeklatscht und mit Gesängen in mehreren gesprochenen Sprachen regelrecht ins Ziel getragen wurde“, beschreibt es der Allgäuer.

Sein Fazit fällt nach diesem Ergebnis natürlich positiv aus: „Es ist für mich ein fantastisches Gefühl, bei solch einem Rennen bei dieser starken Besetzung inmitten vieler Weltklasse-Trailrunner diesen tollen Platz zu belegen.“

