Angetrunkener 35-Jähriger verursacht Verkehrsunfall in Obergünzburg

Erst kam er von der Straße ab,dann beschädigte er eine Wand: Einigen Schaden hat ein Autofahrer (35) in Obergünzburg verursacht. Wieviel Alkohol er intus hatte.

28.02.2021 | Stand: 11:45 Uhr

Am Samstag ist es gegen 14.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kaufbeurer Straße in Obergünzburg gekommen. Dabei kam ein 35-jähriger Mann mit seinem Wagen zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend geriet er laut Polizei mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur und touchierte eine direkt am Straßenrand befindliche Hauswand.

3000 Euro Totalschaden am Unfallauto

Am Pkw des Unfallverursachers entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Mehrere Zeugen konnten den Unfall beobachten und verständigten die Polizei.

Warum der 35-Jährige angezeigt wird

Vor Ort stellte sich heraus, dass der 35-Jährige Mann unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholwert des Mannes lag dabei über der 1,1 Promillegrenze. Er muss nun mit einer Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.