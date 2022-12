Anhand dieses Punktesystems werden in Unterthingau Kita-Plätze vergeben

In Unterthingau werden die Betreuungsplätze künftig nach einem neuen System vergeben. Welche Kriterien dabei zählen und welche Schwierigkeiten es gibt.

25.12.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Kitaplätze sind auch in Unterthingau sehr gefragt. Platz sei genügend da, entsprechendes Personal zu finden, werde jedoch immer schwieriger. Sollten mehr Kinder angemeldet werden als freie Plätze verfügbar sind, werden diese künftig in einem Punkteverfahren vergeben.

Bisher war der Zeitpunkt der Anmeldung das einzige Kriterium für die Aufnahme

Um den Bedürfnissen der Eltern gerechter zu werden, müsse das Anmeldeverfahren für die Kindertagesstätte überarbeitet werden, sagte Bürgermeister Bernhard Dolp in der Marktratsitzung. Bisher war der Zeitpunkt der Anmeldung das einzige Kriterium für die Aufnahme. Dadurch hätten sich Eltern schon sehr früh um einen Platz bemüht und vereinzelt ihren Nachwuchs bereits kurz nach der Geburt angemeldet, so Dolp. Der Kindergartenausschuss habe deshalb mit der Kitaleitung ein neues Aufnahmeverfahren mit einem Punktesystem erarbeitet.

So werden die Punkte für einen Kita-Platz in Unterthingau vergeben

Einheimische Kinder mit Hauptwohnsitz der Eltern im Gemeindegebiet Unterthingau und Kraftisried erhalten fünf Punkte. Für alleinerziehende Eltern oder bei besonderen sozialen und pädagogischen Gründen, die vom Jugendamt, sozialen Diensten oder Erziehungsberatungsstellen bestätigt werden, kommen maximal drei Punkte zum Ansatz. Die Berufstätigkeit beider Eltern in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis wird mit zwei Punkten bewertet. Für Kinder, die im Vorjahr keinen Platz bekommen haben und auf der Warteliste stehen, wird ein Punkt berechnet. Zuletzt wird das Alter des Kindes mit einem Punkt pro Lebensjahr angesetzt. Zweieinhalbjährige Kinder werden nicht mehr in der Krippe aufgenommen.

Kein Problem mit dem Platz, sondern mit dem Personal

Das Punkteverfahren sei dem Elternbeirat vorgestellt und von diesem befürwortet worden, berichtete der Bürgermeister. Bisher konnten alle Kinder untergebracht werden, erklärte er auf Nachfragen aus dem Gremium. Allerdings sei die Personalfindung zunehmend problematisch und könnte die Zahl der freien Plätze einschränken. „Wir haben kein platztechnisches Problem, sondern ein personaltechnisches“, sagte Dolp. Der Marktrat beschloss einstimmig die geänderte Satzung für die Kindertageseinrichtungen mit dem neuen Punktesystem.

Im Marktrat waren außerdem einige Bauarbeiten Thema

Im Wohngebiet Bergblick in Unterhingau ist der An- und Umbau eines Einfamilienhauses zu einem Zweifamilienhaus geplant. Die Räte stimmten dem Antrag zu und begrüßten die Nachverdichtung im Innenbereich. Die Straße Osterberg kann aufgrund der Witterung in diesem Jahr nicht mehr fertig asphaltiert werden. Die Straße sei allerdings auch im Winter befahrbar. Die ausführende Firma habe zugesichert, die Baustelle im Frühjahr vorrangig fertigzustellen. Auch am Schloss sind gerade Bauarbeiten im Gange. Für den Neubau des Mehrzweckgebäudes südlich des Schlossen müssen alte Gebäude rückgebaut werden.

