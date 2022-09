Antikriegstag in Marktoberdorf zu Ukraine-Krieg: "Die Lösung liegt nicht in der Aufrüstung"

Beim Antikriegstag kommen vor dem Hintergrund des Urkaine-Kriegs Waffenexporte zur Sprache. Redner Werner Gloning warnt vor einer Spaltung der Gesellschaft.

Sichtlich zufrieden war der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) Marktoberdorf, Peter Hausmann, als er im Pfarrsaal St. Magnus nach gut zwei Stunden die Antikriegstagsveranstaltung beendete. An diesem Abend hatte einfach alles zusammengepasst: das Grußwort des Bürgermeisters, das Referat mit dem Anspruch, Denkanstöße zu geben, sowie die Diskussion zum Thema Krieg – das vor dem Hintergrund der Situation in der Ukraine aktueller scheint denn je. Werner Gloning, der Referent des Abends erläuterte, warum mehr Rüstung nicht gleichzeitig mehr Sicherheit bedeute – verbunden mit einem eindringlichen Appell.

Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell ließ keinen Zweifel daran, wie „verabscheuungswürdig und verbrecherisch“ Putins Angriffskrieg in der Ukraine sei. Gleichzeitig mahnte das Stadtoberhaupt an, sich trotzdem die Frage zu stellen, ob die NATO in den vergangenen Jahrzehnten nicht Fehler gemacht habe, die Putin zu dem „Monster“ gemacht hätten, das er jetzt sei. Hell warnte auch vor Selbstgerechtigkeit. So müsse man darüber nachdenken, ob beispielsweise die Müllexporte nach Asien nicht eine Art Wirtschaftskrieg seien, der Leid in die dortigen Länder bringe.

Antikriegstagveranstaltung in Marktoberdorf: Nato Russland bei Rüstungsausgaben überlegen

Der Referent des Abends war ein „alter Bekannter“: Werner Gloning war viele Jahre als hauptamtlicher Gewerkschafter Vorsitzender der damaligen DGB-Region Allgäu-Donau-Iller. Heute ist er in seiner Heimat Günzburg immer noch als ehrenamtlicher DGB-Kreisvorsitzender engagiert. Gloning sprach sich dagegen aus, den „barbarischen russischen Angriffskrieg“ auf die Ukraine als Vorwand für noch mehr Rüstung zu nehmen. Die Zahlen des schwedischen Friedensforschungsinstitutes SIPRI würden beweisen, dass die NATO Russland bei den Rüstungsausgaben „wolkenkratzerhoch“ überlegen ist.

Der Rüstungsetat von Deutschland und Frankreich sei zusammengerechnet fast doppelt so hoch wie der Russlands. Der Rüstungsetat der USA sei allein so hoch wie die Rüstungsetats der Länder Nummer zwei bis zehn auf der „Rüstungsweltrangliste“ (darunter sind auch China und Russland) zusammen. Das habe weder den Ukraine-Krieg noch die Katastrophe in Afghanistan noch die weiteren 21 Kriege, die derzeit weltweit toben, verhindert. Das beweist für Gloning: „Die Gleichung, mehr Rüstung ist mehr Sicherheit, ist falsch“. Auch er verkenne nicht, dass man angesichts des Ukraine-Krieges die Frage „Wie können wir unsere militärische Verteidigungsfähigkeit sicherstellen?“ neu diskutieren müsse. Aber zusätzliche Finanzmittel seien nicht nötig.

Werner Gloning: "Wir müssen Klimakatastrophe stoppen"

Gloning griff auch den Begriff der Zeitenwende auf: „Zeitenwende darf nicht noch mehr Rüstung, sondern muss eine grundlegend neue, wesentlich nachhaltigere und wesentlich sozialere Politik bedeuten. Wenn wir die Klimakatastrophe nicht stoppen und zulassen, dass sich unsere Gesellschaft sozial immer weiter spaltet, zerreißt das unsere Demokratie“. Putin erziele dann „an dieser Front einen riesigen Sieg. „Das dürfen wir nie und nimmer zulassen.“

Umrahmt wurde der Abend vom oberbayerischen Liedermacher Otto Göttler. Er schaffte es, mit seinen Texten für Lacher und Nachdenklichkeit zu sorgen. Der DGB hatte mit der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB), der Arbeitnehmerwohlfahrt, der SPD, den Grünen und den Freien Wähler zu dem Abend geladen. Eine Teilnehmerin sagte: „Wer politisch interessiert ist und heute nicht da war, hat was versäumt.“

