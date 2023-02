Anton Knestel zum Untrasrieder Ehrenbürger ernannt

Der Gründer der Firma Knestel Technologie und Elektronik engagierte sich sehr im Gemeinderat für den früheren Dorfladen. Das ist noch lange nicht alles.

07.02.2023 | Stand: 10:00 Uhr

Für sein Lebenswerk als Geschäftsmann und seine Verdienste um die Gemeinde und mehrere Vereine ist Anton Knestel zum Ehrenbürger der Gemeinde Untrasried ernannt worden. Knestel wurde in Hopferbach geboren und wuchs auf einem landwirtschaftlichen Anwesen als jüngstes von vier Kindern auf, sagte Bürgermeister Alfred Wölfle in seiner Festansprache. Nach einer Ausbildung zum Elektriker und einer Weiterbildung zum Elektromeister legte er 1981 in einem Keller im Riedleweg den Grundstein für die überregionale Firma Knestel Technologie und Elektronik GmbH.

Standort Hopferbach war für Knestel immer Favorit

Zweimal expandierte die Firma in den vergangenen 40 Jahren. Und obwohl sich Knestel in Nachbargemeinden nach Gewerbegrundstücken erkundigt habe, „war der Standort Hopferbach immer sein Favorit“, betonte Wölfle. Das zeige Knestels Heimatverbundenheit. Diese Standortwahl wirkte sich stets positiv für die Gemeinde Untrasried aus, sagte Wölfle. Neben Steuereinnahmen wurden Arbeitsplätze geschaffen und die Firma Knestel sei ein Botschafter für die Gemeinde Untrasried und den Wirtschaftsstandort Allgäu.

1990 trat Knestel in den Gemeinderat ein und übte sein Amt sehr engagiert und motiviert aus. „Du warst kein Gemeinderat der großen Worte, du hast genau abgewogen und dann eine fundierte Wortmeldung abgegeben, was dazu führte, dass deine Meinung großes Gewicht hatte“, sagte Wölfle weiter.

Knestel setzte sich für Gründung des Dorfladens in Untraried ein

Auch manch amüsante Anekdote wusste Wölfle. So erzählte er von einer Gemeinderatssitzung im Jahre 1999 mit einer anschließenden Betriebsführung bei der Firma Knestel, die für alle Gemeinderäte erst in der Früh um 5 Uhr endete.

Als Hopferbach viele Jahre ohne Dorfladen war, bildete sich um Knestel ein Arbeitskreis, der sich für die Gründung eines Dorfladens einsetzte. Bis zur Schließung im Jahr 2021 war er als dessen Geschäftsführer tätig, leider konnte aber kein Nachfolger gefunden werden. Auch bei den Böllerschützen ist er ein Mann der ersten Stunde, er singt im Kirchenchor und unterstützte durch Spenden viele Vereine und Maßnahmen wie beispielsweise die Renovierung der Kirche. Dennoch sei ihm der Erfolg nie zu Kopf gestiegen.

Wölfle dankte ihm im Namen der Gemeinde für seine bisherigen großen Leistungen über die Gemeindegrenzen hinaus.

Lesen Sie auch: "Unverzichtbar als Musiker und Freund": Manfred Wörz-Maurus erhält die Bürgermedaille Obergünzburg