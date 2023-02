Antonio Multari führt jetzt die CSU Obergünzburg

Antonio Multari ist der neue CSU-Ortsvorsitzende in Obergünzburg. Das ist nicht der einzige Wechsel im Vorstand.

22.02.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Gleich fünf neue Mitglieder hat die CSU Obergünzburg bei ihrer Hauptversammlung begrüßt. Auch der Vorstand wurde bei den Wahlen erfolgreich neu besetzt. Der Wechsel auf zahlreichen Positionen soll für frischen Wind in der Partei sorgen.

Nach dem Wegzug des vorherigen Vorsitzenden leitete als dessen Stellvertreter Antonio Multari die Sitzung. Durch die Aufnahme der Neumitglieder kommt die CSU im Ortsverband Obergünzburg nun auf 50 Mitglieder. Karina Fischer, Bürgermeisterin von Eggenthal, die sich um die Nachfolge von Angelika Schorer als Ostallgäuer Kreisvorsitzende sowie als Direktkandidatin zur Landtagswahl bewirbt, begleitete als Gast die Sitzung. Sie nutzte die Gelegenheit, sich der Obergünzburger CSU-Gruppe vorzustellen.

Der Kassenführer gab sein Amt nach 18 Jahren ab

Antonio Multari begann die Sitzung mit einem Arbeitsbericht des Vorstands, der einen kurzen Rückblick auf den Besuch von Ministerpräsident Markus Söder beim Neujahrsempfang in Marktoberdorf enthielt, an dem auch Obergünzburger Parteifreunde teilgenommen hatten. Des Weiteren stellte Multari einige Ideen für mögliche Aktivitäten der CSU in den nächsten beiden Jahren vor. So könnte es schon bald eine öffentliche Fraktionssitzung geben, bei der Themen der Kommunalpolitik intern vorbesprochen werden, ehe sie im Obergünzburger Marktgemeinderat zur Abstimmung kommen.

Helmut Dietrich, der das Amt des Kassenführers nach 18 Jahren abgab, trug seinen letzten Kassenbericht vor. Die Entlastung wurde einstimmig erklärt. Bürgermeister Lars Leveringhaus bedankte sich bei Dietrich für die „immer verlässliche, zielorientierte Zusammenarbeit“ im Vorstand und als Kassenwart.

Bei den Vorstandswahlen bewiesen die jüngeren Mitglieder Verantwortungsbereitschaft und übernahmen wichtige Aufgabengebiete und Ämter. Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Zum neuen Ortsvorsitzenden wurde Antonio Multari gewählt. Seine Stellvertreter sind die beiden Bürgermeister Lars Leveringhaus (Obergünzburg) und Alfred Wölfle (Untrasried).

Das sind die Neumitglieder im Vorstand

Neumitglied Stefan Hörmann tritt die Nachfolge von Helmut Dietrich als Kassierer der CSU Obergünzburg an. Michaela Kuhn löst Renate Schmid als Schriftführerin ab, die nach 16 Jahren diese Aufgabe niederlegte. Zum Digitalbeauftragten wurde Neumitglied Simon Walser bestimmt. Auch die Beisitzer wurden neu gewählt. Hier fiel die Wahl auf Timo Schlaak (ebenfalls neues Mitglied), Simon Walser und Simone Multari. Die Delegierten für die Kreisvertreterversammlung sind Lars Leveringhaus, Alfred Wölfle, Antonio Multari, Michaela Kuhn und Stefan Hörmann.

Lesen Sie auch: Windkraft: Wo könnte es in Ronsberg Windräder geben?