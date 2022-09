Anzahl der Schüler im Ostallgäu steigt erneut: Das sind die Gründe

Corona, ukrainische Flüchtlingskinder und Personalmangel stellen die Schulen vor Herausforderungen. Doch für das Ostallgäu gibt es gute Nachrichten.

11.09.2022 | Stand: 18:16 Uhr

Am Dienstag ist es wieder soweit: Für die Schülerinnen und Schüler im Ostallgäu sowie in ganz Bayern beginnt wieder der Ernst des Lebens: Das Schuljahr 2022/23 steht vor der Tür und der Unterricht findet wieder vollständig in Präsenz statt. Im Landkreis Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler wie in ganz Bayern erneut gestiegen: Das Staatliche Schulamt verzeichnet für das kommende Schuljahr insgesamt 10.221 Schüler in 500 Klassen. Im Vergleich zum Vorfahr ist das ein Anstieg von 5,9 Prozent, der auch zu einem höheren Bedarf an Lehrpersonal führt. Hinzukommen die Betreuung von ukrainischen Flüchtlingskindern und Herausforderungen durch die Corona-Pandemie – keine leichte Aufgabe für die vom Lehrkräftemangel ohnehin schon gebeutelten Schulen. Trotzdem sagt der bayerische Kultusminister Michael Piazolo: „Wir setzen auch im neuen Schuljahr auf so viel Normalität wie möglich.“

