18-Jähriger fährt Auto mit 25er-Schild und bekommt Anzeige

08.04.2021 | Stand: 15:40 Uhr

Mit einem Pkw Fiat, an dem ein Versicherungskennzeichen und ein Geschwindigkeitsschild 25 km/h angebracht waren, war am Mittwochnachmittag ein 18-Jähriger in Biessenhofen unterwegs und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Laut dem Fahrzeugführer wurde der Fiat zu einem Leichtkraftfahrzeug umgebaut.

Ermittlungsverfahren wegen diverser Straftaten

Da das Fahrzeug jedoch deutlich schneller als für ein Leichtkraftfahrzeug erlaubt und der Fahrzeugführer anstatt einer erforderlichen Fahrerlaubnis lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung war, leiteten die Polizeibeamten gegen den Fahrzeugführer ein Ermittlungsverfahren aufgrund diverser Straftaten ein.

