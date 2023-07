Urlaub mit Kindern: Nie ohne Reiseapotheke in die Ferien

Was ist für das Reisen mit Kindern besonders wichtig? Ostallgäuer Apotheker geben Tipps und sagen, was unbedingt in eine Reiseapotheke gehört.

29.07.2023 | Stand: 08:34 Uhr

Die Sommerferien haben begonnen – und damit die Hauptreisezeit. Apotheker Erich Degenhardt, Sprecher der Ostallgäuer Apotheker, weist darauf hin, beim Kofferpacken, an die Reiseapotheke denken. Gerade im Urlaub mit Kindern sei das elementar – egal ob beim Wandern oder am Strand, betont der Apotheker in einer Pressemitteilung. Denn gerade kleine Kinder reagierten oft viel empfindlicher als Erwachsene auf Klimawechsel, fremde Umwelteinflüsse und unbekanntes Essen.

Nummer von Kinderarzt mitnehmen

Laut Degenhardt gehören in die Reiseapotheke für Kinder Pflaster, Binden, Fieberthermometer, Medikamente gegen Schnupfen und Ohrenschmerzen, Durchfall und Verstopfung, eine Creme oder ein Gel für Insektenstiche und Sonnenbrand, eine Wundsalbe sowie Insektenschutz- und Desinfektionsmittel. Für Reisen in heiße Länder sei es bei den „Medis“ besser, Lösungen oder Tabletten statt Zäpfchen und Cremes einzustecken. Die Medikamente sollten vor Sonnenbestrahlung geschützt und wasserfest verpackt sein. Der Apotheker empfiehlt zudem, die Telefonnummer des Kinderarztes oder Apothekers mit in den Urlaub zu nehmen. Das sei bei Sprachproblemen im Reiseland sinnvoll.

Kinderhaut ist sonnenempfindlich

Der Apotheker betont auch, dass Kinderhaut extrem sonnenempfindlich ist. „Nur drei Sonnenbrände im Kindesalter steigern das spätere Hautkrebsrisiko ums Vier- bis Fünffache.“ Kinder sollten daher nie ohne genügend Schutz in die Sonne – und gerade an den ersten Tagen beim Spielen am Strand zusätzlich ein T-Shirt tragen. Einigen Kindern wird bei längeren Autofahrten außerdem schlecht. „Einjährigen kann es im Auto schon nach wenigen Kurven schlecht werden“, betont Degenhardt. Für sie gilt: „Nicht lesen oder malen, beim Autofahren vorne aus dem Fenster schauen und bequeme Kleidung anziehen!“

Als Rezept gegen Reisekrankheit rät er bei Kindern ab sechs Jahren, einige Tropfen Minzöl aufs T-Shirt zu geben. „Die Frische belebt beim Einatmen.“ Auch eine Zitrone zum Lutschen tue gut. Bei Tabletten gegen Reisekrankheit rät er zur Vorsicht. „Lassen Sie sich unbedingt vorher beim Arzt oder Apotheker beraten!“