Marktoberdorfer Apotheker kritisieren Schnelltests und Selbsttests

Seit Montag dürfen Apotheken Corona-Schnelltests anbieten. Doch in Marktoberdorf macht das Probleme. Apotheker kritisieren zudem die Corona-Selbsttests.

08.03.2021 | Stand: 18:09 Uhr

Ein wöchentlicher Gratis-Schnelltest in der Apotheke soll laut den Corona-Beschlüssen des Bundes seit Montag möglich sein. Doch bei den Marktoberdorfer Apotheken sorgt das für Probleme. So bietet die Arnica-Apotheke laut Inhaber Enno Peppmeier keine Schnelltests an. „Wir dürfen in den Apotheken-Räumen nicht testen, sondern bräuchten dafür Nebenräume und dazu noch Personal“, sagt der Apotheker. Der Inhaber der Schloss-Apotheke, Martin Fumian, schlägt in dieselbe Kerbe. „Wir bräuchten separate Räume, einen separaten Zugang und am besten ein Online-Anmeldeportal“, sagt er. Die Schnelltests in den normalen Betrieb einzubinden, sei unmöglich. „Ich habe auch gedacht, dass wir telefonisch mit Anfragen für Schnelltests bombardiert werden“, sagt Fumian. Doch der Ansturm sei bisher ausgeblieben.

Auch Hausärzte können keine Corona-Schnelltests anbieten

Auch örtliche Hausärzte können bislang keine kostenlosen Schnelltests anbieten, heißt es vonseiten der Praxis Dr. Michael Wanner. „Darüber haben wir keine Nachricht“, sagt Heike Wanner, „weder von der Kassenärztlichen Vereinigung, noch vom Hausärzteverband“.

Das Landratsamt teilt auf Anfrage mit, dass es seit dem Wochenende Beauftragungsmuster für Apotheken hat. „Die versenden wir in den kommenden Tagen“, sagt ein Sprecher: „Apotheken, die das wollen, können dann im Auftrag der Gesundheitsbehörden Schnelltests durchführen.“

Zweifel auch an Corona-Selbsttests

Geduld ist auch nötig, was Selbsttests angeht. „Kunden, die Selbsttests wollen, müssen wir vertrösten“, sagt Apotheker Peppmeier. Der Grund sei, dass Selbsttests in großen Mengen an die Discounter abgegeben werden. Deshalb erhalte er die von ihm bestellte Lieferung erst zur Monatsmitte. Peppmeier denkt auch, dass es einige „fälschlich positive“ Selbsttests geben wird. Es sei dann immer noch ein PCR-Test zur Absicherung nötig. „Ich fürchte, dass viele diesen Schritt nicht machen“, sagt er. Die Schloss-Apotheke verfügt zwar schon über Selbsttests, doch auch Fumian zweifelt an der Strategie. „Dass Selbsttests die Lösung sein sollen, kann ich mir nicht vorstellen.“ Beide Apotheker hätten sich für das neue Testangebot ein anderes Vorgehen und mehr Vorlauf gewünscht. Beim Discounter Aldi in Marktoberdorf waren die Schnelltests am Montag übrigens zeitweise ausverkauft.

