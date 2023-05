Arbeiten im Landratsamt Ostallgäu? Das sagen Schülerinnen und Schüler dazu

Schülerinnen und Schüler der Wirtschaftschule Frenzel Kaufbeuren haben sich das Landratsamt Ostallgäu angeschaut. Was sie über die Arbeit dort denken.

04.05.2023 | Stand: 06:36 Uhr

Nach einem Besuch in verschiedenen Sachbereichen des Landratsamtes Ostallgäu verraten fünf Jungen und Mädchen, was sie von der Arbeit dort halten:

"Das Landratsamt wäre ein möglicher Plan B"

Leon Virnau, 15: „Besonders der Bereich Sozialverwaltung hat mir gefallen – gerade wegen der Zusammenarbeitmit Menschen mit Behinderung und der Lebenshilfe. Eigentlich will ich Polizist werden, Gerechtigkeit finde ich sehr wichtig. Aber das Landratsamt wäre – besonders nach dem was ich heute gesehen habe – ein möglicher Plan B. Wir haben wirklich einen guten Einblick in die Arbeit bekommen.“

"Mein Interesse ist geweckt"

Sarah Hofmann, 15: „Eigentlich wollte ich immer etwas handwerkliches machen oder mit Menschen zusammenarbeiten, nicht im Büro. Aber jetzt weiß ich, dass es beim Landratsamt Außendienste gibt, zum Beispiel beim Bürgerservice oder dem staatlichen Bauamt. Beim Bauamt geht es auch um Brandschutz. Das finde ich sehr interessant, weil ich selber zur Feuerwehr gehen werde. Mein Interesse ist jedenfalls geweckt.

"Langweilig ist es im Landratsamt sicher nicht"

Vincent Resch, 15: „Die Arbeit hier ist bestimmt vielfältig und nicht schlecht bezahlt, aber ich persönlich möchte nicht so viel Zeit im Büro verbringen. Ich will lieber zur Polizei, verschiedene Fälle bearbeiten und Menschen helfen – ein bisschen mehr Action eben. Aber langweilig ist es im Landratsamt sicher auch nicht. Das dachte ich nämlich ehrlich gesagt vor dem Besuch hier. Jetzt weiß ich, dass die Arbeit ansprechend sein kann.

"Das ist genau das Richtige für mich"

Melanie Bach, 15: „Mein erster Eindruck ist sehr positiv. Ich würde hier gerne ein Praktikum machen und kann mir gut vorstellen, Verwaltungsfachangestellte zu werden – vielleicht nicht gerade im staatlichen Bauamt, aber sonst hat mir eigentlich jede Abteilung gut gefallen. Man arbeitet viel mit Menschen zusammen, aber dann doch nicht so eng wie in der Pflege. Das ist genau das Richtige für mich.“

"Eigentlich will ich nicht ins Büro"

Kilian Osterloh, 14: „Die interessanteste Abteilung war die Naturschutzbehörde. Wenn ich im Landratsamt arbeiten würde, dann dort. Aber eigentlich will ich nicht ins Büro, ich will lieber Polizist werden. Das wird aber schwierig, weil ich eine Rot-Grün-Sehschwäche habe. Sollte es nicht klappen, möchte ich etwas im Bereich Sport machen. Ich spiele nämlich Fußball und Eishockey.

