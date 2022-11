Arbeiten sind fast abgeschlossen: Wann eröffnet endlich der Tunnel in Bertoldshofen?

2021 sollte der Tunnel in Bertoldshofen eröffnen. Corona hat das vereitelt. Nun sind die Arbeiten fast beendet. Doch bis zur Verkehrsfreigabe dauert es noch.

15.11.2022 | Stand: 18:35 Uhr

Als Ende Februar 2019 Vertreter von Behörden, Landkreis und Freistaat den Baubeginn des Tunnels in Bertoldshofen feierten, war sich die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker in einem Punkt sicher: „Der Tunnel wird schneller fertig als der Berliner Flughafen.“ Die Tunnelpatin sollte in diesem Punkt recht behalten: Es waren weit weniger als 14 Jahre, die im Ostallgäu gebaut wurden. Doch so reibungslos, wie sich alle Beteiligten den Verlauf des Allgäuer Mega-Projekts (siehe Infokasten) erhofft hatten, lief es nicht. Corona, Lieferprobleme und ein Kabelklau ließen die Fertigstellung der Röhre immer wieder nach hinten rücken. Ein Jahr später als ursprünglich vorgesehen feiert das Staatliche Bauamt Kempten am kommenden Wochenende zwar das vorläufige Ende der Bauarbeiten – bis zur tatsächlichen Tunneleröffnung dauert es aber trotzdem noch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.