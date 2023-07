Eine Siesta bei Hitze? Warum Arbeitgeber in Marktoberdorf davon wenig halten

Mittags ein Nickerchen? Arbeitgeber in Marktoberdorf sind nicht für die Ärzte-Forderung nach einer Siesta. Wie Firmen ihre Mitarbeiter vor Hitze schützen.

23.07.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Arbeitgeber in Marktoberdorf können der Forderung nach einer Siesta nur wenig abgewinnen. Angesichts hoher Temperaturen hatten Amtsärzte in der vergangenen Woche die Einführung einer Siesta wie in südlichen Ländern angeregt. Wenn es also im Sommer besonders heiß wird, sollen Arbeitnehmer eine deutlich längere Mittagspause machen dürfen, so lautete die Forderung. Arbeitgeber in der Region halten die Einführung einer solchen Regelung jedoch für nicht notwendig, zumal geltende Bestimmungen ausreichend Schutz für Arbeitnehmer bieten würden. Lesen Sie auch: Warum der Ettwieser Weiher in Marktoberdorf immer schneller Wasser verliert

