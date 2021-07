Bei einem Arbeitsunfall in einem holzverarbeitenden Betrieb hat sich ein Mann am Freitag drei Finger abgetrennt.

17.07.2021 | Stand: 11:35 Uhr

fall. Ein Mitarbeiter geriet mit einer Hand in eine Hobelmaschine, dabei wurden ihm drei Finger abgetrennt. Der 51-jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei am Samstag.

