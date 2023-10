Fendt-Kompetenzzentrum erhält Sicherheitspreis für eine innovative Abdeckung

Ein AGCO Fendt-Team aus dem Kompetenzzentrum in Asbach-Bäumenheim entwickelt besondere Abdeckung, die Unfallrisiko minimiert. Dafür gibts eine Auszeichnung.

22.10.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Mit welchen Projekten lässt sich die Arbeitssicherheit verbessern? Besonders innovative Ideen, die sich mit dieser Frage beschäftigen, zeichnet die Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) mit dem Sicherheitspreis aus. Sie verlieh den „Schlauen Fuchs“ in diesem Jahr dem AGCO Fendt Kompetenzzentrum für Kabinen und Hauben in Asbach-Bäumenheim für eine speziell entwickelte Abdeckung.

Lesen Sie auch: "Wir sind die Zukunft": Das plant Fendt für die Agritechnica

Die innovative Abdeckung schützt Mitarbeitende vor Verletzungen. „Das Fendt Kabinenwerk in Asbach- Bäumenheim erhält den Schlauen Fuchs für die selbst entwickelte Kegelsenkerabdeckung. Die Abdeckung reduziert das Unfallrisiko bei der spanenden Bearbeitung und verbessert so die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeitenden“, hieß es in der Begründung der Berufsgenossenschaft Holz und Metall.

Bei der spanenden Bearbeitung gibt es zwei besondere Herausforderungen

Die spanende Bearbeitung bringe gleich zwei Herausforderungen mit sich: „Zum einen bearbeitet ein rotierendes Werkzeug die Teile. Daher dürfen unsere Mitarbeitenden beim Wechsel von Teilen keine Handschuhe tragen, damit diese nicht vom Werkzeug erfasst werden. Zum anderen haben die bearbeiteten Teile scharfe Kanten. Ohne Handschuhe könnten sich unsere Mitarbeitenden deshalb Schnittverletzungen zuziehen“, erläutert Stefan Preschl, Meister spanende Bearbeitung, den Hintergrund der Entwicklung.

„Wir wollen unsere Mitarbeitenden schützen und haben als Team diese Abdeckung für den Kegelsenker entworfen. Die scharfen Kanten am Werkzeug sind somit abgedeckt und es kann die Handschuhe nicht einziehen.“

Gleichzeitig fließen laut Preschl die Späne bei der Bearbeitung ungehindert nach unten ab: „So können unsere Mitarbeitenden sicher arbeiten.“

Lesen Sie auch: Fendt will so viele Traktoren herstellen wie nie zuvor