Stimmen befahlen dem Angeklagten: „alles anzünden“

Ende 2022 legte ein Mann Feuer in einer Asylunterkunft in Marktoberdorf. Vor Gericht zeigt sich: Der Angeklagte war zur Tatzeit schuldunfähig.

17.07.2023 | Stand: 16:07 Uhr

„Es waren Stimmen in meinem Kopf, die mir sagten: Du musst alles anzünden!“ So schilderte der Angeklagte über seinen Dolmetscher vor Gericht den Auslöser für die Tat, wegen der er sich vor dem Landgericht Kempten verantworten musste. Der 24-jährige Iraker hatte Anfang Dezember 2022 in einer Asylbewerberunterkunft in der Marktoberdorfer Nordstraße Feuer gelegt. Die Staatsanwaltschaft lege dem Angeklagten daher versuchte schwere Brandstiftung zur Last. (Lesen Sie auch: Gericht verurteilt 18-Jährige nach Brandstiftung am Gymnasium Marktoberdorf)

