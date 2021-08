Auch das Ende ist außergewöhnlich: Wie die Mittelschule Marktoberdorf hybrid Abschluss feiert

Rektor Stefan Schweidler verabschiedet Abschlussschüler in Marktoberdorf und lobt gegenseitige Unterstützung von Schülern und Lehrern. Wie die Feier ablief.

04.08.2021 | Stand: 09:30 Uhr

„Ein außergewöhnliches Schuljahr geht erfolgreich zu Ende.“ So verabschiedeten die Lehrer der Marktoberdorfer Mittelschule ihre Abschlussklassen in einer coronakonformen Feier in der Dreifachturnhalle der Mittelschule. Schulleiter Stefan Schweidler hatte die Abschlussfeier an die aktuellen Coronabestimmungen angepasst, wie die Mittelschule in einer Pressemitteilung berichtet. Eltern und Ehrengäste waren eingeladen, wurden zum Teil aber auch mit Grußworten digital zugeschaltet.

Der Marktoberdorfer Bürgermeister ist per Videobotschaft zugeschaltet

So sprach zu Beginn Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell per Videobotschaft zu den Schülern und Gästen, bedauerte, dass keine richtige Feier stattfinden konnte, und rief die Abschlussschüler dazu auf, Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen. Elternbeiratsvorsitzender Tobias Verhaaren lobte die Schüler für ihr Engagement und ihre persönlichen Erfolge in diesem erschwerten Schuljahr.

Der Rektor erklärt, wie das digitale Lernen an der Marktoberdorfer Mittelschule bewältigt wurde

Aufgeteilt in zwei Gruppen wurden die Schulabgänger der 9. und 10. Klassen verabschiedet und geehrt. Die Eltern verfolgten die Feierlichkeiten mit Masken und Abstand und durch die Corona-Warn-App registriert von der Tribüne aus. Schweidler gratulierte zu den Leistungen in diesem Schuljahr. Er wies darauf hin, dass das digitale Lernen von Lehrern und Schüler durch großes Engagement und Hilfsbereitschaft beiderseits erfolgreich bewerkstelligt wurde.

Rektor Stefan Schweidler (rechts) und der Vorsitzende des Elternbeirats, Tobias Verhaaren (links) mit den Geehrten der 9. Klassen (ab Zweitem von links) Altin Berhan, Felix Gottfried, Lea Zygmund, Katharina Grieser und Berdan Sarikay. Foto: Traut Bild: Katharina Traut

Dies werde an den guten Leistungen in den Prüfungen deutlich. Rückblickend auf dieses Schuljahr fühlte er sich bestätigt, dass gegenseitige Unterstützung ein Grundpfeiler von Erfolg ist.

Rektor Schweidler: "Fake News und Populisten nicht auf den Leim gehen!"

Er appellierte an die Schüler, ihre in diesem Schuljahr erworbene Medienkompetenz auch in Zukunft zu nutzen, um Fake News und Populisten nicht auf den Leim zu gehen. Er ist sich sicher, dass sie das nötige Rüstzeug dazu haben.

Lesen Sie auch

Abschluss an der Mittelschule Buchloe Abschlussfeier der Mittelschule Buchloe: Widrige Umstände erfolgreich gemeistert

Neben einer Urkunde erhielten die Jahrgangsbesten, die Besten der einzelnen Fachrichtungen und Schüler mit besonderem sozialem Engagement auch den Preis für Fleiß des Rotaryclubs Marktoberdorf. Für den Rotaryclub sprach dessen Präsident Stefan Schmid ein digitales Grußwort an die Abschlussschüler und erklärte, dass diese eine wichtige Säule der Gesellschaft sind und die Industrie auf sie wartet und auf sie angewiesen ist.

Die Bludeschoolband bringt Schwung in die Abschlussfeier

Die Blueschoolband brachte Schwung in die Veranstaltung und erfreute mit ihren Beiträgen. Im Anschluss verabschiedeten sich die Absolventen in ihren Klassenzimmern von ihren Klassenlehrern. Die Eltern warteten im Innenhof auf ihre Kinder und hatten dort Gelegenheit für einen Plausch.

Die besten Absolventen - und weiteren Geehrten an der Mittelschule:

Beste Noten QA Katharina Grieser (Klasse 9g, 1,6), Felix Gottfried (9a, 1,6)

QA Katharina Grieser (Klasse 9g, 1,6), Felix Gottfried (9a, 1,6) MSA Jonas Epple (10am, 1,22), Alina Schnitzer (10bm, 1,56), Selina Benrad (10 Z, 1,56)

Jonas Epple (10am, 1,22), Alina Schnitzer (10bm, 1,56), Selina Benrad (10 Z, 1,56) Beste Leistungen in arbeits-praktischen Fächern: Altin Berhan (Klasse 9b, Wirtschaft 2,0) Felix Gottfried (9a, Technik 1,0), Lea Zygmund (9g, Soziales 1,14), Selina Benrad (10z, Wirtschaft 1,0), Hanno Ruß (10z, Technik 1,33), Tobias Frey (10bm, Technik 1,47), Johannes Fischer (10bm, Soziales 1,22), Magdalena Willer (10bm, Soziales 1,22)

Altin Berhan (Klasse 9b, Wirtschaft 2,0) Felix Gottfried (9a, Technik 1,0), Lea Zygmund (9g, Soziales 1,14), Selina Benrad (10z, Wirtschaft 1,0), Hanno Ruß (10z, Technik 1,33), Tobias Frey (10bm, Technik 1,47), Johannes Fischer (10bm, Soziales 1,22), Magdalena Willer (10bm, Soziales 1,22) Soziales Engagement: Berdan Sarikay (9a), Alina Danner (10am)

Berdan Sarikay (9a), Alina Danner (10am) Kein einziger Fehltag in sechs Jahren an der Mittelschule: Eva-Maria Klein (10bm)

Lesen Sie auch: