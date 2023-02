Auch der neue 700er von Fendt gewinnt Preise

Traktorbauer Fendt aus Marktoberdorf holt US-amerikanischen Award mit seiner neuen 700er Baureihe.

21.02.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Die American Society of Agricultural and Biological Engineering hat den neuen Fendt 700 Vario der siebten Generation mit dem AE50 Award 2023 ausgezeichnet. Der Preis für die komplett neu entwickelte Baureihe wurde auf der Agriculture Equipment Technology Conference im kalifornischen Fresno direkt vor Beginn der Landtechnikmesse „World Ag Expo“ in Tulare übergeben. (Lesen Sie: "Der beste Traktor aller Zeiten": Fendt stellt neue Baureihe vor.)

AGCO-Chef Hansotia: "Innovation ist der Schlüssel"

AGCO-Chef Eric Hansotia freute sich über die Auszeichnung. „Innovation ist der Schlüssel, um unseren Landwirten als verlässlicher Partner branchenführende, intelligente Landwirtschaftslösungen zu bieten“, sagte Hansotia. Es gehe darum, Erträge zu steigern und gleichzeitig den Aufwand zu reduzieren und Ressourcen zu schonen.

AGCO-Chef Hansotia freute sich über die Auszeichnung. Bild: Heiko Wolf

Mit welchen Eigenschaften die fünf neuen 700er Schlepper punkten wollen

Die neue, in Marktoberdorf entwickelte 700er Fendt-Baureihe wurde „für hohe Leistungsfähigkeit bei geringem Kraftstoffverbrauch“ sowie Flexibilität ausgezeichnet. Wie berichtet, besteht die Baureihe aus fünf Schlepper-Modellen mit einer Leistung zwischen 203 und 283 PS. Neben dem neuen AGCO-Motor verfügen die fünf Traktoren über den Antriebsstrang Vario Drive, das Niedrigdrehzahlkonzept Fendt iD, die Reifendruckregelanlage Vario Grip oder auch die intuitive Bedienung durch Fendt One onboard wie offboard. (Lesen Sie: Spektakuläre Fendt-Show: So lief die Vorstellung der neuen 700er Baureihe ab.)

Mit dem AE50 Award werden nach Angaben der Verantwortlichen einmal im Jahr die 50 „wichtigsten Landtechnik-Innovationen“ ausgezeichnet.