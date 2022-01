Auch in Ronsberg fällt der Fasching nun aus

Nun hat auch Ronsberg den Fasching abgesagt: Eine närrische Jahreszeit gibt es damit nach Auskunft des Faschingsvereins auch in der Hochburg des Günztals nicht.

07.01.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Erneut setzt der Faschingsverein Ronsberg die Saison 2022 aus. Aufgrund der Coronapandemie werden demnach in der Günztaler Faschingshochburg keine Auftritte, Bälle, Umzüge oder ähnliche Veranstaltungen stattfinden. Eine Durchführung dieser Veranstaltungen sei derzeit nicht machbar, heißt es von dem Verein. Den Blick richtet der Faschingsverein nun hoffnungsvoll auf das Jahr 2023: In diesem Jahr findet turnusgemäß in Ronsberg auch wieder ein großer Faschingsumzug statt.

Lange hatten die Ronsberger an ihren Plänen für die Faschingssaison festgehalten

Noch Ende November hatten die Verantwortlichen samt Gardemädels, Elferräten und Maskengruppe „Brunnenmännle“ die Hoffnung geäußert, dass 2022 in Ronsberg ein Fasching stattfinden kann – wenn auch in abgespeckter Form. (Lesen Sie dazu: Neue Prinzenpaare: Hochburg Ronsberg hat die Hoffnung auf Fasching noch nicht aufgegeben.) Von dieser Hoffnung hat sich der Verein nun verabschiedet.

