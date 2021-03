Auch Ostallgäuer Testzentren bieten bald Schnelltests an

Das Landratsamt Ostallgäu verspricht: "Die Vorbereitung für kostenlose Schnelltests in den Testzentren läuft." Wie es mit Schnelltests in Seniorenheimen läuft.

Der Landkreis Ostallgäu will in seinen Testzentren in Marktoberdorf, Kaufbeuren und Füssen demnächst Schnelltests auf das Coronavirus anbieten. „Wir haben heute nähere Ausführungen zu den Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz erhalten“, sagte Landratsamt-Sprecher Thomas Brandl am Dienstag. „Darin werden wir gebeten, in unseren Testzentren – neben dem Angebot von Apotheken und Hausärzten – künftig auch Schnelltests anzubieten.“ Die Vorbereitungen dafür liefen.

Am Wochenende hat das Landratsamt zudem Muster für Beauftragungen der Apotheken mit Schnelltests bekommen. Sie würden aktuell versendet. „Apotheken, die das wollen, können dann im Auftrag der Gesundheitsbehörden Schnelltests durchführen“, so das Landratsamt.

Hausärzte seien ohnehin berechtigt, zu testen. „Aber falls nötig werden wir auch Ärzte, die bereit sind, Tests durchzuführen, einbinden.“

50.000 Schnelltests im Monat für Ostallgäuer Kliniken und Seniorenheime

Die Behörde betont zugleich, dass der Landkreis Ostallgäu bereits seit August 2020 in seinen Testzentren kostenfreie Corona-Tests anbietet – allerdings keine Schnelltests. Schnelltests wurden durch das Landratsamt bislang ausschließlich an Krankenhäuser sowie Senioren- und Pflegeheime verteilt. Das laufe in Zusammenarbeit mit den Kliniken und Heimen „hervorragend“, sagt Brandl. Monatlich würden dort circa 50.000 Schnelltests verteilt.

Landratsamt Ostallgäu soll Corona-Selbsttests an Schulen verteilen

Das Landratsamt soll auch das Verteilen von Selbsttests an Schulen/Schüler übernehmen. „Unsere Planung der Logistik steht schon“, sagt der Behördensprecher. Für die angekündigten Selbsttests gebe es bislang aber noch weder eine Lieferung noch Liefertermine.

