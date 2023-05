Deshalb sieht der FC Thalhofen dem Heimspiel skeptisch entgegen

Die Fußballer des FC Thalhofen empfangen zum letzten Heimspiel der Saison Aufsteiger Dinkelscherben. Trainer Flroian Niemeyer steht vor einem großen Problem.

06.05.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Für den FC Thalhofen steht am Samstag, 6. Mai, um 15.30 Uhr das vorletzte Heimspiel der Bezirksliga-Saison bevor. Zu Gast ist der Aufsteiger aus Dinkelscherben.

Die Gäste haben am vergangenen Spieltag einen wichtigen 7:3-Heimsieg gegen den TV Bad Grönenbach eingefahren und platzieren sich damit in der Tabelle mit 35 Punkten aus 26 Spielen auf Rang acht. Der Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz beträgt für die Fußballer vier Spieltage vor Saisonende nun sechs Zähler. Der FC Thalhofen schaffte es am Sonntag, nach sieben sieglosen Partien, endlich den lang ersehnten Dreier einzufahren. In einer ereignisarmen Partie gewann die Mannschaft von Trainer Florian Niemeyer mit 1:0. Dadurch steht sie in der Tabelle nach 25 Partien mit 40 Zählern auf Rang sechs und hat damit bereits das vor der Saison angegebene Ziel „Nichtabstieg“ erreicht. Gewinnt der FCT das Nachholspiel am Dienstag gegen den FC Oberstorf, kann er sogar auf Platz vier klettern.

Das haben die Fußballer des FC Thalhofen als Ziel

Ziel für die Begegnung am Samstag ist es, endlich auch wieder vor heimischem Publikum einen Sieg zu feiern. Dafür will die Elf erneut eine defensiv sehr konzentrierte Leistung zeigen und, wie gegen Ottobeuren, körperlich präsent sein und wenige Chancen zulassen. Spielerisch ist jedoch viel Luft nach oben: „ Wir müssen wieder selbstbewusster Fußballspielen, damit wir mehr Torchancen kreieren können“, sagt Trainer Florian Niemeyer. Bereits im Hinspiel hat die Mannschaft vom Mühlsteig gezeigt, wie man gegen den TSV Dinkelscherben gewinnen kann. Dort erzielte sie in letzter Sekunde den 2:1-Siegtreffer und entschied die Partie für sich.

Personell ist der Kader jedoch etwas dünner besetzt. Lediglich zwölf Spieler des Kaders sind einsatzbereit.

So wollen sie spielen

FC Thalhofen: Lukas Kress, Patrick Reichhart, Marco Steinhauser, Patrick Sandner, Nicolas Steger, Janik Suske, Cedric Wahler, Timo Welte, Luca Csauth, Niklas Zeiler, Dominik Dürr, Fabi Hartmann, Robin Thiel, Christoph Berkmüller, Julien Drimmel, Dennis Beutel, Felix Fritsch.

