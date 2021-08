Warum Schlammlawinen Menschen und Häuser rund um den Auerberg gefährden können

Die Bilder von den Überschwemmungen sind allen im Kopf - auch den Menschen rund um den Auerberg. Die Gemeinden dort wollen sich gegen Hochwasser rüsten.

03.08.2021 | Stand: 11:46 Uhr

Die aktuellen Hochwasser-Ereignisse in Teilen von Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, im Berchtesgadener Land und selbst im Oberallgäu bewegen auch die Menschen rund um den Auerberg. Der Verein Auerbergland, ein Zusammenschluss von 14 Gemeinden aus den Landkreisen Landsberg, Weilheim-Schongau (Oberbayern) und dem Ostallgäu, hat nun eine Pressemitteilung veröffentlicht. Darin weist der Zusammenschluss auf bereits getätigte Maßnahmen und zukünftige hin.

Extreme Regenfälle rund um den Auerberg

Zum Ende der 1990er und am Beginn der 2000er Jahre war das Auerbergland von punktuell extremen Niederschlägen betroffen. Die dabei entstandene Schäden lassen sich jedoch keinesfalls mit den aktuellen Ereignissen vom Juli 2021 vergleichen, heißt es in der Mitteilung. Auf der Suche nach Unterstützung zum Hochwasserschutz nahm Auerbergland 2001/2002 neben den zuständigen Ämtern für Wasserwirtschaft auch mit dem Bereich zentrale Aufgaben am Amt für Ländliche Entwicklung Oberbayern Kontakt auf, mit der Bitte um Unterstützung für ein Konzept zur Rückhaltung von extremen kurzzeitigen Niederschlägen durch geeignete kleine Maßnahmen in der Fläche. Damals sind so erste Vorschläge und Maßnahmen entstanden – etwa Wasser in der Fläche zurückzuhalten.

Besserer Schutz für Bernbeuren

Es wurde jedoch auch erkannt, dass nicht alle Probleme so gelöst werden können. Aus diesem Grunde wurden mit Unterstützung und Förderung der Ämter für Wasserwirtschaft auch technische Maßnahmen zum Hochwasserschutz in den Gemeinden Bernbeuren, Burggen und Rieden am Forggensee gebaut. Bis zum heutigen Tag haben sich sowohl die technischen Maßnahmen als auch die nichttechnischen Rückhaltungen in der Fläche bestens bewährt. Erfolgreicher Hochwasserschutz braucht vorausschauendes Planen und Bauen. Aus diesem Grund sollten die in den Gemeinden vorhandenen Grundlagen überarbeitet und angepasst werden.

