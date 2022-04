Auf der B12 bei Marktoberdorf: Autofahrer schläft am Steuer ein und gerät in Gegenverkehr

Nur mit viel Glück kommt es auf der B12 bei Marktoberdorf nicht zu einem schweren Unfall. Die Fahrzeuge streifen sich nur.

24.04.2022 | Stand: 11:32 Uhr

Ein Autofahrer ist am frühen Samstagnachmittag auf der B12 bei Geisenried am Steuer seines Wagens eingeschlafen und mit dem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten. Nur mit viel Glück kam es laut Polizei nicht zu einem schweren Unfall. Ein 53jähriger Autofahrer war nach Polizeiangaben auf der B12 in Fahrtrichtung Kaufbeuren unterwegs, als er kurz nach der Anschlussstelle Geisenried einschlief. Er geriet mit seinem Wagen auf die Gegenfahrspur, wo ihm zwei Autos entgegenkamen. Beide entgegenkommenden Fahrzeuge bremsten und wichen aus. Ein entgegenkommender Wagen wurde am Außenspiegel berührt. Das andere Fahrzeug kam beim Ausweichen in Schleudern, drehte sich mehrmals und kam ohne Schaden zum Stehen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 3.000Euro. Verletzt wurde niemand.

