Auf der letzten Etappe doch noch der Coup: Marktoberdorferin überquert mit dem Fahrrad die Alpen

Julia Jedelhauser aus Marktoberdorf stellt sich einem Radmarathon über die Alpen: 617 Kilometer und 16.000 Höhenmeter. Welche Erinnerungen dabei hochkommen.

04.07.2022 | Stand: 04:00 Uhr

617 Kilometer mit dem Fahrrad innerhalb von einer Woche. Gut, das ist zu schaffen. Aber dabei auch 15.800 Höhenmeter bewältigen? Das ist sehr anstrengend. Das Ganze noch als Rennen? Respekt, wer das schafft. Julia Jedelhauser hat die Tour Transalp mit Start am Reschensee und Ziel in Arco auf sich genommen – und ist dabei Zweite geworden. Dabei gelang ihr auf der Schlussetappe noch ein Tagessieg. (Lesen Sie dazu auch: Große Allgäuer Radltour am Sonntag - über 2000 Teilnehmer erwartet)

Jedelhauser ist eine Einzelkämpferin

Die Sportlerin stammt aus Marktoberdorf und arbeitet seit Jahren als Ärztin in der St. Vinzenzklinik in Pfronten. Die anstrengende Tour ging sie nicht im Team, sondern als Einzelstarterin bei den Frauen an. Elf Frauen waren es in dieser Gruppe, darunter mit Catherine Rossmann eine bekannte Triathletin aus Heppenheim. Insgesamt hatten 600 Frauen und Männer die sportliche Tortur auf sich genommen.

Eine Woche war sie unterwegs

Die erste Etappe führte über 77 Kilometer vom Reschensee nach Zernez. Es war nicht nur die Hitze, die den Teilnehmenden zu schaffen machte, es waren auch die kurzen, aber steilen Anstiege, die in die Beine gingen. Rossmann lag mit 1:55.05,8 Stunden vorn, Jedelhauser folgte mit fünf Minuten Rückstand. Weitere sechs Minuten lag Barbara Rieger aus Neukirch zurück. Dieses Trio bestimmte das Klassement über die gesamten Tage und machte die ersten drei Ränge unter sich aus.

Die zweite, 102 Kilometer lange Etappe führte hinauf auf den 2757 Meter hohen Passo Stelvio, das Stilfser Joch. 48 Kehren, 25 Kilometer, 1900 Höhenmeter, durchschnittliche Steigung acht Prozent. Es gilt als das Dach des Rennens. Aber auch in der Höhe gab es kaum Abkühlung – stattdessen eine fast atemberaubende Landschaft mit wunderbarem Ausblick. Erneut lag Rossmann (3:41.24,2 Stunden) vorn, diesmal vor Rieger (3:55.26,4), die sich einen packenden Zweikampf mit Jedelhauser (3:55.52,0) lieferte.

Mit 47 Kilometern war die dritte Etappe von Bormio nach Livigno mit zwei Alpenpässen für Radsportlerverhältnisse recht kurz. Rossmann (2:00.15,4 Stunden) ließ sich Platz eins nicht nehmen, Jedelhauser sich den zweiten auch nicht (2:06.23,9).

Lesen Sie auch

Radsport am Wochenende 10. Andreas-Brandl-Gedächtnisrennen findet wieder in Sonthofen statt

Der vierte Tag führte über 107 sehr anspruchsvolle Kilometer nach Aprica. Vier Pässe, darunter der vom Giro d’Italia bekannte Passo Mortirolo, waren bei leichtem Regen zu bewältigen. An diesem Pass steht auch das Denkmal, das an den italienischen Kletterspezialisten Marco Pantani erinnert. Rossmann (3:56.36,1 Stunden) baute dabei ihre Führung auf Jedelhauser (4:13.23,1) weiter aus.

96 Kilometer mit 2720 Höhenmetern standen auf dem Weg zum neuen Etappenort Castione della Presolana auf dem Programm des fünften Tages. Teilweise neu war diesmal auch die Streckenführung, die durch Täler wie Val di Scalve und Val Seriana verlief. Jedelhauser (3:49.10,1 Stunden) ließ den Rückstand zu Rossmann (3:41.12,9) nicht zu groß werden, baute andererseits den Vorsprung auf Rieger (4:02.45,5) aus.

Königsetappe an Tag sechs

An Tag sechs folgte die Königsetappe der Tour Transalp: 119 Kilometer, 3240 Höhenmeter, drei Pässe. Und wieder war es heiß. Verlassen wirkende Bergdörfer wechselten sich ab mit weiten Wiesen, steile Anstiege mit schönen, bis zu 30 Kilometer langen Abfahrten. In Valle del Chiese durften alle stolz sein, diese Etappe gemeistert zu haben. Dabei hätte Jedelhauser (4:29.39,6 Stunden) Rossmann (4:29.13,3) fast das erste Mal bezwungen. Es fehlten nur Sekunden. Deutlich zurück lag Rieger (5:13.05,4).

Der große Coup gelang Jedelhauser dann zum Abschluss, das 70 Kilometer entfernte Ziel am erfrischenden Gardasee wahrscheinlich schon vor ihrem geistigen Auge. Relativ zügig waren auch die 1500 Höhenmeter geschafft. Am Ende ging es nur noch bergab bis zur Magnolienallee am Kirchplatz in Arco. Eine Ankunft wie aus dem Bilderbuch für alle Teilnehmenden. Und mit einem Tagessieg für Jedelhauser (1:59.59,6 Stunden) vor Rossmann (2:08.41,2) und Rieger (2:12.47,6).

Damit hatte die Marktoberdorferin für diese erlebnisreiche Marathontour insgesamt 22:34.32,3 Stunden gebraucht. Catherine Rossmann schaffte das Rennen in 21:52.28,9 Stunden, Barbara Rieger in 23:55.39,2 Stunden.

Lesen Sie auch: Für Klima und Gesundheit: Das Ostallgäu nimmt erneut am Stadtradeln teil