Auf der Suchenach den passenden Pärchen: WaldWissen-Spielplatz in Eschers um ein Tier-Memory erweitert

Um eine weitere barrierefreie Station ist der WaldWissen-Spielplatz in Eschers im Ostallgäu gewachsen. Beim Tier-Memory lernt man spielerisch den Wald kennen.

25.08.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Der WaldWissen-Spielplatz des Kreisjugendrings Ostallgäu ist im Sommer um eine barrierefreie Station am Freizeit- und Tagungshaus in Eschers erweitert worden. Dort lädt nun ein Tier-Memory Jung und Alt zum Spielen ein. Die Station wurde mit Akteuren aus der Behindertenarbeit, Behindertenbeauftragten und Menschen mit Behinderung geplant und umgesetzt. So konnten beispielsweise Menschen mit Behinderung im Rahmen einer Befragung ihre Wünsche und Anregungen für die Station einbringen. (Lesen Sie auch: Wald-Wissen-Spielplatz bei Untrasried bekommt eine barrierefreie Station)

Schon jetzt erfreut sich das Tier-Memory großer Beliebtheit

Die Station bringt spielerische das Thema Wald und Tiere nah und erfreut sich schon jetzt großer Beliebtheit. Sie wird durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) gefördert.

Auf der Homepage des Kreisjugendrings gibt es weitere Informationen.

