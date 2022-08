"Auf die Dauer sind 7,5 Liter ungenügend": Muss künftig wieder mehr Wasser aus dem "Ette" fließen?

7,5 Liter pro Sekunde fließen aus dem Ettwieser Weiher in Marktoberdorf. Eine Begutachtung hat nun ergeben: Die Bachmuscheln bekommen deutlich weniger Wasser.

16.08.2022 | Stand: 15:23 Uhr

Das Wasser, das derzeit in den Ettwieser Bach fließt, reicht den Bachmuscheln auf Dauer nicht aus. Dies ergab eine erneute Begutachtung am Ettwieser Weiher in Marktoberdorf. Wie Stefan Leonhard, Sprecher des Landratsamtes Ostallgäu mitteilt, waren vergangenen Donnerstag eine Gutachterin, der Bachmuschelbetreuer des Landesamtes für Umwelt und eine Vertreterin der Unteren Naturschutzbehörde vor Ort. Sie überprüften, welche Auswirkungen die reduzierte Wasserabgabe auf die vom Aussterben bedrohten Bachmuscheln hat.

