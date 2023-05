Auf Schatzsuche im Marktoberdorfer Museum: Wer findet das Marktkästchen?

Am kommenden Sonntag gibt es für Knder von sieben bis zwölf Jahren eine kleine Schatzsuche im Stadtmuseum Marktoberdorf. Das ist dabei alles geboten.

18.05.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Anlässlich des Internationalen Museumstags am Sonntag, 21. Mai, bietet das Stadtmuseum Marktoberdorf zwischen 14 und 17 Uhr eine Schatzsuche für Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren an. Im Team mit ihrer erwachsenen Begleitperson geht es auf eine interessante Entdeckungstour durch das Museum.

Der Schatz von Oberdorf findet sich im sogenannten Marktkästchen - doch wo ist es?

Zum Museumstag hat sich der Mühleisen Franz nämlich mal wieder einen Scherz erlaubt und diesmal das Marktkästchens versteckt, in dem sich der wertvolle Schatz von Oberdorf befindet! Das Museumsteam hat schon im gesamten Museum gesucht, allerdings nur mysteriöse Briefe gefunden. Diese dürfen, so sagt es der Mühleisen Franz, jedoch nur von Kindern geöffnet werden. Deshalb bittet das Team und Mithilfe.

Bei der spannenden Reise durch die Geschichte der Stadt Marktoberdorf müssen allerlei Rätsel gelöst und verschiedene Geheimnisse gelüftet werden. Im Anschluss an die spannende Suche dürfen die Finderinnen und Finder ein eigenes Schatzkästchen verzieren, in dem sie ihren Finderlohn sicher verstauen und nach Hause transportieren können.

Weitere Angebote im Rahmen des Internationalen Museumstags: Bunkerausstellung und Künstlerhaus

Neben der Schatzsuche im Museum sind noch weitere Veranstaltungen in Marktoberdorf geboten, wie Führungen durch die Bunkerausstellung oder Angebote im Künstlerhaus. Dort ist am 21. Mai die Ausstellung „Zu Gast im Künstlerhaus. Josef und Ludwig Magnus Hotte & Wanda Schubert-Helfferich“ zu sehen. Um 17 Uhr führen Monika Schubert sowie Kathrin und Peter Herbst am Internationalen Museumstag durch die Ausstellung. Auch im Römerbad Kohlhunden werden von 10 bis 12 Uhr Führungen angeboten. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.marktoberdorf.de.

Lesen Sie auch: Marktoberdorfer Kindergarten wird zum Museumsdepot