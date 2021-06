Zwei junge Autofahrer (25 und 20) bei Auffahrunfall in Marktoberdorf verletzt

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich in Marktoberdorf ereignete. Wie viel Schaden dabei entstand.

20.06.2021 | Stand: 12:07 Uhr

Von einem Unfall in der Brückenstraße zwischen Marktoberdorf und Thalhofen berichtete die Polizei Marktoberdorf am Wochenende. Demnach musste am Freitagabend gegen 18.45 Uhr eine 25-jährige Autofahrerin in der Brückenstraße verkehrsbedingt anhalten.

Ein hinter ihr fahrender, 20-jähriger Autolenker erkannte dies zu spät und fuhr auf ihren Wagen auf.

Unfall in Marktoberdorf: zwei Leichtverletzte

Bei dem Verkehrsunfall wurden laut Polizei Marktoberdorf beide Autofahrer leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 16.000 Euro.

