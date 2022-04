Defekte Kranstütze ragt bei Stöttwang in den Gegenverkehr - Unfall mit 25.000 Euro Schaden

Die Kranstütze eines Lastwagens hat sich in Stöttwang gelöst. Ein Autofahrer konnte rechtzeitig ausweichen. Die nachfolgende Autofahrerin reagierte zu spät.

22.04.2022 | Stand: 14:54 Uhr

Eine defekte Kranzstütze an einem Lastwagen hat einen Unfall in Stöttwang (Landkreis Ostallgäu) verursacht. Wie die Polizei berichtet, fuhr war ein Mann mit seinem Lastwagen auf Straße von Thalhofen in Richtung Stöttwang unterwegs. In der Ortschaft löste sich die Kranstütze des Fahrzeugs und ragte in den Gegenverkehr.

Auffahrunfall in Stöttwang: Unfall mit insgesamt 25.000 Euro Schaden

Ein entgegenkommender Autofahrer reagierte schnell und wich nach rechts aus. Eine nachfolgende 43-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf den Wagen vor ihr auf. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. An beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von 25.000 Euro.

