Aufführung "Winter Wonderland" begeistert das Publikum in Wald

Es weihnachtet im „Winter Wonderland“ in Wald. Dort treffen die Zuschauer auf den rotnasigen Rudolph, auf einen Engel und hochkarätige Musiker.

26.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Nach erfolgter Terminsuche führte die anschließende Herbergssuche eine fünfköpfige Band um Max Kinker zur fünften Aufführung von „Winter Wonderland 2022“ in die Waldhalla in Wald. Schon bei der früheren „Swinging Christmas“ mit Max Reger hatte Max Kinker mitgewirkt; danach fand sie ihre Fortsetzung als „Winter Wonderland“ und eine anhängliche Zuhörerschaft.

Die Besetzung bei der Aufführung "Winter Wonderland"

Das Programm begann instrumental mit „Sleigh Ride“, einer Schlittenfahrt, die direkt zum „Winter Wonderland“ führte. Der Wunsch „Let it snow“ war ja erfüllt, und mit „Merry Chrismas everyone“ hatte sich auch der letzte der vier Instrumentalisten solistisch vorgestellt. Das waren Max Kinker am Schlagzeug, Moritz Kinker mit E-Gitarre und Bass, Reinhold Ohmayr am E-Piano und Robert Maul abwechselnd mit Saxofon, Querflöte und Mikrofon. Danach gab es einen netten Gag, zum Song „Wrapped in Red“ trat die Sängerin Raphaela Lutz titelgerecht in einem überzeugend roten Kleid auf.

Alle 25 Titel dieses abwechslungsreichen Abends müssen hier nicht abgehandelt werden. Der geschickte Programmaufbau ließ auch Besinnungspausen zu, so bei Stevie Wonders Ballade „Someday at Chrismas“. Der erste Block endete „Am Weihnachtsbaume“ mit einem rasanten Solo von Max Kinker. Die anderen vier konnten schon in die Pause gehen, aber das Publikum blieb gebannt im virtuosen Schlagzeug-Wintergewitter sitzen. Der stehend dargebotene Beifall erleichterte den Aufbruch zum Buffet. An dieser Stelle soll auch der umsichtigen und fürsorglichen Gastgeber gedacht werden. Was so eine Dorfgemeinschaft alles aufstellen kann.

Bravorufe begleiten die a capella Musikerinnen und Musiker

Nach der Pause wurde „I met an Angel“ wahr – Raphaela Lutz schwebte im weißen, sogar leicht geflügelten Gewand herein. Sie war nicht nur kleidungsmäßig auf dem Laufenden, sondern auch allen gegensätzlichen Songs eine immer zutreffende Interpretin. „White Chrismas“ kam a capella in der tragfähigen Akustik der Waldhalla ganz ohne Technik daher – auf einmal herrschte für die fünf Gesangsstimmen eine ganz andere Aufmerksamkeit. Dafür gab es dankbare Bravorufe, sogar ein „… könnt’ ruhig so weiter gehen“! Aber neben einem fulminanten Schlagzeug sind halt die anderen Instrumente nur dank der Firma Bose überlebensfähig.

Laut Ansage war das unumgängliche „Rudolph the Red-Nosed Reindeer“ bei der Wildfütterung ausgekommen und hatte es tatsächlich bis Wald geschafft. „Blue Christmas“ gehörte den beiden Kinkers alleine; sie gestalteten es so interessant, dass Mitklatsch-Anläufe rasch einem gespannten Zuhören wichen. Beim „Chrismas Song“ demonstrierte Moritz Kinker, dass ein Bass viel mehr als Fundamentfunktionen zu bieten hat. Er fegte über das Griffbrett in ungeahnte Höhen, hatte an den verschiedensten Rhythmen seinen Spaß und ließ den Bass sogar mit sich selber zweistimmig „…freuet euch…“ singen. John Lennon machte sich anlässlich des Vietnamkrieges seine eigenen Gedanken über „Happy X-Mas“, die nun von der Gegenwart eingeholt werden. Sofort wurde es mit „Santa Tell Me“ fast schon überkandidelt - solche Kontraste muss man erst mal können!

Mehrere Zugaben für das Publikum im Waldhalla

Nach „Felice Navidad“ hätte eigentlich Schluss sein können, aber ohne Zugaben gab es kein Entrinnen. Die Rotnase tobte sich bei „Run, run Rudolph“ noch einmal richtig aus, das Schlagzeug überstand diesen Parforceritt nur gerade so – aber für eine allerletzte Zugabe reichte es danach immer noch. Die begeisterten Zuhörer werden auf ihrer nächsten „Christmas list“ sicher den Wunsch nach einem Wiederhören im nächsten Jahr haben.

