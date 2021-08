Aus Angst vor Homeschooling: Gemeinde Biessenhofen kauft 23 Luftreiniger

Die Gemeinde Biessenhofen möchte bis zu 80.000 Euro für die Luftreinigungsgeräte ausgeben, obwohl die Wirksamkeit im Rat durchaus kritisch gesehen wird.

05.08.2021 | Stand: 04:30 Uhr

is zu 80 000 Euro möchte die Gemeinde Biessenhofen für Luftreinigungsgeräte ausgeben – und das, obwohl die Wirksamkeit der Reiniger im Gemeinderat durchaus auch kritisch gesehen wird. Doch aus Angst vor erneutem Homeschooling entschieden sich die Rätinnen und Räte mit drei Gegenstimmen für eine Anschaffung. Das Gremium wollte zumindest alles Mögliche getan haben, um einen Präsenzunterricht zu ermöglichen.

23 Luftreinigungsgeräte sind es an der Zahl, die an den Grundschulen und den Kindertagesstätten der Gemeinde benötigt werden. Der Freistaat Bayern fördert die Anschaffung der Geräte – jedoch nur, wenn sie bestimmte technische Voraussetzungen erfüllen. Der Gemeinde Biessenhofen liegen die Mindestanforderungen vor, jedoch sei man noch nicht so weit, sich für ein Modell zu entscheiden, sagte Bürgermeister Wolfgang Eurisch in der jüngsten Ratssitzung.

Ein Modell, das alle Kriterien erfülle, sei besichtigt worden: Es kostet laut Eurisch 3500 Euro, ist 2,5 Meter hoch und wiegt 250 Kilogramm. Die Anschaffung wird mit bis zu 1750 Euro pro Gerät gefördert. Die Wartungskosten belaufen sich in drei Jahren auf 1000 Euro pro Luftreiniger. Die Gemeinderatsmitglieder diskutierten kritisch über die Vorgehensweise der Regierung und die Wirksamkeit der Geräte, kamen aber abschließend zum Ergebnis, dass die Anschaffung wohl unumgänglich sei.

In Biessenhofen soll eine Nachbarschaftshilfe gegründet werden

In Biessenhofen soll eine Nachbarschaftshilfe gegründet werden. Quartiersmanagerin Regina Wegmann, die seit Oktober des vergangenen Jahres für Biessenhofen und Bidingen zuständig ist, stellte ihre Pläne vor. Wegmann ist Ansprechpartnerin für Seniorinnen und Senioren sowie deren Angehörige. Sie hilft und betreut rund um Themen wie Wohnen und Grundversorgung, soziales Miteinander sowie Pflege und Betreuung. Aufgrund der Pandemie und der eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten war ihr Start sehr schwierig, jedoch konnten schon zahlreiche Aktionen durchgeführt werden, berichtete Wegmann. Gut angenommen werde das Seniorenblättle mit Informationen und Unterhaltung, das in verschiedenen Geschäften und im Rathaus ausliegt.

Hilfsbedürftige Senioren sollen in der Umgebung bleiben

In Zusammenarbeit und im Austausch mit der Quartiersmanagerin Birgit Martin, die für Aitrang und Ruderatshofen zuständig ist, findet derzeit der Aufbau von Nachbarschaftshilfen mit dem Namen „allerHand“ statt. Sie werden als Koordinationsstelle für organisierte Hilfen im Alltag gegründet. Dies soll ermöglichen, dass hilfsbedürftige Senioren möglichst lange in der gewohnten Umgebung bleiben können, was meist der Wunsch vieler sei. Wegmann rief im Gremium zur Unterstützung auf und lud zur Auftaktveranstaltung im Herbst ein. Für die Gründung war der Abschluss einer Zweckvereinbarung zwischen den Gemeinden Bidingen und Biessenhofen erforderlich, die der Gemeinderat beschloss.

Ganztagsbetreuung in Ebenhofen

Ab kommendem Schuljahr gibt es an der Grundschule Ebenhofen eine offene Ganztagesbetreuung. Hierfür stellt die Gemeinde, wie bisher bei der Mittagsbetreuung, das Personal, übernimmt die Sachkosten und erhält dafür einen deutlich höheren Zuschuss. Die Betreuung liegt jetzt in der Trägerschaft der Schule und bei einer Anmeldung ist die Teilnahme verpflichtend wie der Unterricht. Für die Durchführung ist ein Kooperationsvertrag zwischen der Regierung von Schwaben, der Grundschule Ebenhofen und der Gemeinde Biessenhofen notwendig, den der Gemeinderat befürwortete.

Da die offene Ganztagesbetreuung nur von Montag bis Donnerstag vorgesehen ist, wird die Gemeinde die Mittagsbetreuung am Freitag wie bisher mit zwei Buchungskategorien anbieten. Für dieses geänderte Angebot war eine Änderung der Satzungen für die Mittagsbetreuung erforderlich, die das Gremium beschloss.

Jugendbürgerversammlung beschäftigt sich mit Schmierereien

Bürgermeister Eurisch teilte mit, dass im September eine Jugendbürgerversammlung stattfinden werde. Thema wird hauptsächlich die Schmierereien an der Mittelschule und am Schützenheim Biessenhofen sein (wir berichteten). Der Jugendrat sei sehr interessiert, diese Vorkommnisse einzudämmen.