Was den Dolomiti Radmarathon für zwei Günztaler so besonders macht

Zwei Günztaler meistern Dolomiti-Radmarathon. Sie wohnen nahe beieinander und sind in der Wertung fast gleichauf. Wie lange sie für 138 Kilometer brauchen.

06.07.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Dolomiti-Radmarathon: Allein der Name lässt das Herz der Radsportler höherschlagen – von den Strapazen einmal ganz abgesehen. In Südtirol gingen Franz Weiher aus Reinhardsried für den Günzacher RC Allgäu an den Start. Für den TSV Obergünzburg trat Wolfgang Meixner an.

Allein bei der Anmeldung geht es zu wie beim Konzert einer bekannten Band. Gut 8000 Plätze gibt es, mehr als 20.000 wollen hin. Das bedeutet: Schon wenige Stunden nach Anmeldebeginn sind die Plätze weg. Diejenigen, die Glück haben, können zwischen drei Strecken wählen. Sie sind 55, 106 oder 138 Kilometer lang.

Über 4000 Höhenmeter sind beim Dolomiti zu bewältigen

Franz Weiher entschied sich für die längste Tour mit Start in La Villa über Passo Campolongo, Passo Pordoi, Gardena, Campolongo, Passo Giau und Falzarego mit Ziel in Corvara. Zu überwinden sind insgesamt 4230 Höhenmeter. Weiher, der schon einige Jahre beim Dolomiti dabei ist, brauchte dafür 6:33:10 Stunden. Das ist eine gute Zeit und bedeutete Platz 78 in seiner Altersklasse AK 55-59.

Einen Platz besser war Wolfgang Meixner. Er ist seit nunmehr 30 Jahren jedes Jahr beim Marathon dabei. Diesmal war er 6:32:31 Stunden unterwegs und wurde 77. in der AK 55-59.

Ein anderer Radmarathon führt durchs Tannheimer Tal

Auch der 13. Rad-Marathon in Tannheim in Tirol zog die Sportler an. Über 2000 gingen auf die Strecken, die zwischen 214 und 56 Kilometer lang waren. Einziger Teilnehmer des RC Allgäu war Stefan Sorg aus Obergünzburg. Er maß sich auf der längsten Strecke mit 64 anderen Radsportlern. Stefan Sorg brauchte 7:11:55 Stunden und wurde 87., was in der Allgemeinen Klasse M Rang 49. war. Die Strecke hatte 3500 Höhenmeter und führte von Tannheim über Oberjoch, Wertach, Kranzegg, Immenstadt, Gunzesried, Bolsterlang und Riedbergpass bis zum Bregenzerwald und über Hochtannbergpass, Elbigenalp und Gaichtpass zurück ins Tannheimer Tal. Allerdings herrschte den ganzen Tag schlechtes Wetter. Von den sieben Stunden, die er unterwegs war, hat es sechseinhalb geregnet.

Beim Triathlon in Zusmarshausen mit über 300 Starterinnen und Startern absolvierte Andreas Wolf aus Obergünzburg die Sprintstrecke. In der Männerklasse mit 157 Teilnehmern holte er den insgesamt 42. Platz und damit den achten in seiner Altersklasse. Sorg kam nach 10:58 Minuten aus dem Wasser (500 Meter), fuhr die 20 Kilometer mit dem Rad in 36:47 Minuten und brauchte 22:07 Minuten für die fünf Kilometer lange Laufstrecke. Eingebunden in diesen Wettkampf waren auch die Wettbewerbe für die Landesliga Herren sowie die Bayernliga Herren und Frauen.

