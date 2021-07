Ausbau Mast um Mast: So ist Marktoberdorf auch künftig sicher mit Strom versorgt

Die Leitung von Biessenhofen nach Marktoberdorf wird auf den neuesten Stand gebracht. Warum die Marktoberdorfer trotzdem nie auf Elektrizität verzichten müssen.

Eine der wichtigsten Hochspannungsleitungen für die Stadt Marktoberdorf wird in den kommenden Monaten saniert. Die LEW Verteilnetz GmbH (LVN) nimmt rund drei Millionen Euro für die Modernisierung der 110-Kilovolt-Leitung zwischen Biessenhofen und Marktoberdorf in die Hand. Bis Oktober diesen Jahres sollen laut Projektleiter Peter Zeller und Bauleiter Christian Kepplinger Leiterseile ausgetauscht, alte Bauteile durch neue ersetzt und einige Strommasten erhöht werden. Die Arbeiten haben in der vergangenen Woche begonnen.

Hochspannungsleitung in Marktoberdorf: 21 Masten werden saniert

„Diese Hochspannungsleitung ist essenziell für die Stromversorgung von Marktoberdorf“, sagt Projektleiter Peter Zeller. „Allerdings wurde sie schon 1960 gebaut.“ Die Leitung sei nun in die Jahre gekommen und müsse nun auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden, sagt Luisa Rauenbusch, Pressesprecherin der LEW Verteilnetz GmbH.

Statt einer vollständigen Erneuerung des Hochspannungsnetzes – wie beim Abschnitt zwischen Hiemenhofen und Biessenhofen im Jahr 2018 – habe sich LVN entschieden, jeden der 21 Strommasten auf dem circa sechs Kilometer langen Abschnitt einzeln zu modernisieren. „Und jeden Strommasten individuell zu prüfen, das dauert schon seine Zeit“, sagt Zeller. Die Baumaßnahmen müssen genau getaktet und mit parallel laufenden Arbeiten an anderen Leitungen in der Region abgestimmt werden. „Wir planen so, dass die Versorgung der Haushalte und Firmen während der Arbeiten gewährleistet ist“, sagt Zeller.

Nach fast drei Jahren Planung geht es mit dem Neubau der Strommasten jetzt endlich los

Nach fast drei Jahren Planung geht es nun los: An einigen Masten verstärkt das LVN-Team die Fundamente, um sie wind- und wetterfester zu machen. Auch die diagonalen Streben, die für die Stabilität der Strommasten sorgen werden an einigen Stellen ausgetauscht.

Stromleitung zwischen Marktoberdorf und Biessenhofen: Neue Isolatoren und neue Leiterseile

Modernisiert werden beispielsweise auch die Isolatoren, an denen das Leiterseil befestig ist: Die bisher verwendeten Porzellanisolatoren werden gegen neue aus glasfaserverstärktem Kunststoff getauscht. Diese seien nach aktuellem Stand die leistungsfähigste Technologie, sagt der Projektleiter. „Sie sind noch zuverlässiger als die bisherigen Isolatoren.“ Auch die alten Leiterseile werden durch neue ersetzt.

Den Strom komplett abschalten ist laut Zeller bei diesen Arbeiten nicht nötig: Denn die rechte und linke Seite der Strommasten seien je ein abgeschlossenes elektrisches System. Die beiden Systeme seien voneinander unabhängig. So müsse die LEW Verteilnetz GmbH bei Arbeiten an den Masten immer nur eine der beiden Seiten des Masts abschalten, sagt Zeller. Der Strom werde über das zweite System auf der anderen Seite des Mastes umgeleitet und versorge so die Stadt Marktoberdorf weiter mit Strom.

Warum einzelne Masten bei Marktoberdorf künftig drei Meter höher in den Himmel ragen

Anders sieht es bei den Masten aus, die im Rahmen der Sanierung erhöht werden. Einzelne Masten sollen bis zu drei Meter höher werden. Der Grund für diese Maßnahme: „Nach den heutigen technischen Standards muss die Hochspannungsleitung an manchen Stellen einen größeren Abstand zum Boden und zur Bebauung haben“, sagt Zeller. Dafür werde der Mast mit einem Kran angehoben und das Unterteil gegen ein größeres ausgetauscht. „Hierfür müssen wir den Strom an beiden Seiten abschalten“, sagt Zeller. Trotzdem müssen die Marktoberdorfer aber auch zu diesem Zeitpunkt nicht auf Elektrizität verzichten: Der Strom werde über das Mittelspannungsnetz und mithilfe von Aggregaten umgeleitet. „Die Haushalte werden gar nichts merken.“

Die größte Veränderung werde es in der Nähe des Geländes der Firma AGCO/Fendt geben, sagt Projektleiter Zeller. Dort versetze LVN zwei Masten und erhöhe sie von 25 auf 50 Meter. So habe das Unternehmen Platz, die Gebäude auf dem Areal zu erweitern, sagt Zeller.

So funktioniert das Stromnetz in Deutschland:

Das deutsche Stromnetz ist unterteilt in Übertragungsnetze (Höchstspannung) und Verteilnetze (Hochspannung, Mittelspannung und Niederspannung).

Übertragungsnetze nehmen den in Kraftwerken produzierten Strom auf und transportieren ihn mit einer Höchstspannung von 380 bis 220 Kilovolt. Auf Ebene der Verteilnetze wird der Strom in Hoch-, Mittel- und Niederspannung übertragen.

nehmen den in Kraftwerken produzierten Strom auf und transportieren ihn mit einer Höchstspannung von 380 bis 220 Kilovolt. Auf Ebene der Verteilnetze wird der Strom in Hoch-, Mittel- und Niederspannung übertragen. Hochspannungsnetze (wie die Leitung zwischen Biessenhofen und Marktoberdorf) verteilen den Strom. Die 110 Kilovolt-Leitungen verbinden wichtige Knotenpunkte in einer Region: Zum Beispiel Ballungszentren und sehr große Industriebetriebe.

(wie die Leitung zwischen Biessenhofen und Marktoberdorf) verteilen den Strom. Die 110 Kilovolt-Leitungen verbinden wichtige Knotenpunkte in einer Region: Zum Beispiel Ballungszentren und sehr große Industriebetriebe. Mittelspannungsnetze verbinden kleinere Ortschaften im regionalen Verteilnetz mit 10 bis 20 Kilovolt.

verbinden kleinere Ortschaften im regionalen Verteilnetz mit 10 bis 20 Kilovolt. Niederspannungsnetze sind für die Feinverteilung des Stroms zuständig. Private Haushalte, kleinere Industriebetriebe, Gewerbe und Verwaltung beziehen über dieses lokale Verteilnetz ihren Strom. Die Niederspannung mit 230 bis 400 Volt entspricht dem „Strom aus der Steckdose.

Umspannwerke, Netzstationen oder Trafohäuschen sind die Verbindung zwischen den Spannungsebenen. Sie machen den Strom für die jeweilige Spannungsebene „kompatibel“, indem sie die Spannung hoch- bzw. heruntersetzen.

