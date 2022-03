Ausblick auf das kommende halbe Jahr: Das ist beim Rotary Club in Marktoberdorf geboten

Akten entsorgen für einen guten Zweck und ein Vortrag mit Umwelt-Professor: Beim Rotary Club Marktoberdorf steht die kommenden Monate einiges auf dem Programm.

Nach einem halben Jahr im Amt hat Präsident Stefan Schmid vom Rotary Club Marktoberdorf einen Zwischenbericht über die bisherigen Aktivitäten sowie einen Ausblick auf die kommenden Projekte abgegeben. Pandemiebedingt finden derzeit die Zusammenkünfte als reine Videokonferenzen oder als Kleintreffen mit Videozuschaltung statt. „Das bedeutet natürlich auch für das rotarische Leben große Einschränkungen, aber keinen Ruhestand“, sagt Schmid.

Unweltforscher aus Marktoberdorf: So hängt der Klimawandel mit der Pandemie zusammen

Ein hochinteressanter Abend durch und um die Wiesen Marktoberdorfs verspricht der Vortrag von Prof. Dr. Josef Settele am Freitag, 18. März, 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) in der Aula der Mittelschule Marktoberdorf zu werden. Der renommierte Umweltforscher und Agrarökologe ist in Marktoberdorf geboren und in Kohlhunden aufgewachsen. In seinem Vortrag möchte er aufzeigen, wie Pandemien, Artensterben und Klimawandel in einer großen, globalen Krise zusammenhängen. Setteles Aufruf: „Nur wenn wir die Natur schützen, schützen wir uns selbst!“ Sein neues Buch trägt den Titel „Die Triple Krise“. Statt eines Eintrittspreises bittet der Rotary Club um eine Spende für das Projekt „Insektenhotel“ der Stadt Marktoberdorf. Auf Grund der aktuellen Corona-Regelungen gilt 2G. Es ist eine Mail-Anmeldung unter vortrag_settele@rcmod.de nötig.

"Helfen durch Entsorgen": Aktenvernichten auf dem Festplatz vor dem Modeon

Helfen durch Entsorgen lautet ein anderes Projekt der Rotarier für Privatleute und Unternehmen. Vertrauliche Unterlagen aus Papier, auf CDs und Festplatten, die diskret und vor allem sicher entsorgt werden sollen, können am Freitag, 20. Mai, von 15 bis 17 Uhr am Festplatz am Modeon, Schwabenstraße, abgegeben werden. Jedes Kilogramm hilft der Einrichtung „Lebensfreude“, gegründet durch den Rotary Club Marktoberdorf. Denn es wird statt einer Entsorgungsgebühr um eine Spende gebeten. Empfohlen werden ein Euro pro Kilo Papier und pro CD sowie 10 Euro pro Festplatte. Die Aktion wird von der Stadt Marktoberdorf mit der Bereitstellung des Festplatzes unterstützt.

Dem rotarischen Leitmotiv „Selbstlos Dienen“ folgend, wurden im vergangenen halben Jahr wieder lokale und überregionale Projekte unterstützt. So wurden 5000 Euro für die Flutopfer im Ahrtal gespendet und mit 3000 Euro das Projekt „Wünschewagen“ des ASB Regionalverband Allgäu/Schwaben in Kaufbeuren unterstützt.

Dem Lernprojekt „Meine Chance“ für junge Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund wurden über Rotary Hall in Tirol 5000 Euro an den Verein „Pitanga – gemeinsam Vielfalt erleben“ gegeben. An die weiterführenden Schulen in Marktoberdorf wurde erneut der „Preis für Fleiß“ in Höhe von 500 Euro pro Schule ausgelobt. Die Paketaktion „Weihnachtsfreude“ für Rumänien wurde mit 400 Euro bedacht.

Der Rotary Club Marktoberdorf besteht aus 40 Frauen und Männern, aus unterschiedlichen Berufszweigen. Die Meetings finden einmal pro Woche im neuen Clublokal „Zum Sailer“ statt.

