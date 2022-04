Auseinandersetzung in Marktoberdorf: Alkoholsierter Mann attackiert 63-Jährigen

Zwei Männer haben am Marktoberdorfer Bahnhof miteinander gestritten. Ein 51-Jähriger unter Alkoholeinfluss schlug seinem Gegenüber mit der Faust ins Gesicht.

Ein Streit, der mit Körperverletzung endete, hat am Dienstagmittag am Bahnhof in Marktoberdorf stattgefunden. Nach Angaben der Polizei schlug ein 51-Jähriger seinem 63-jährigen Kontrahenten im Laufe der verbalen Auseinandersetzung mit der Faust mitten ins Gesicht. Bahnhofsbesucher informierten die Polizei. (Lesen Sie dazu auch: Mann zückt Messer und schlägt Polizisten)

Der Mann stand unter dem Einfluss von Alkohol

Die Polizeibeamten stellten bei dem 51-jährigen Mann einen erheblichen Einfluss von Alkohol fest. Weil er sich zudem nicht beruhigen ließ, nahmen sie ihn in polizeilichen Gewahrsam. Nun erwartet ihn eine Anzeige wegen Körperverletzung. Der 63-Jährige zog sich Verletzungen im Gesicht zu.

