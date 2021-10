Ausgezeichnet: Bürgerstiftung Ostallgäu erhält 10.000 Euro

Ostallgäuer erhalten 10.000 Euro vom Bayerischen Landtag. Was die Bürgerstiftung Ostallgäu tut und wie ihre Schülerfirma "oalnet" die Digitalisierung fördert.

26.10.2021 | Stand: 09:00 Uhr

Die Bürgerstiftung Ostallgäu hat den Bayerischen Bürgerpreis 2021 gewonnen (wir berichteten bereits im Vorfeld). Landtagspräsidentin Ilse Aigner verlieh den Ostallgäuern – als einer von fünf Stiftungen – nun die Auszeichnung im Senatssaal des Bayerischen Landtags in München. Alle prämierten Stiftungen erhielten jeweils 10 000 Euro. Die Preisträger setzen sich in besonderer Weise dafür ein, dass Menschen im Freistaat durch das Engagement von Ehrenamtlichen Gemeinschaft und Sinn erfahren. Das teilte der Bayerische Landtag nun in einer Presseerklärung mit.

Von Gehirnjogging für Senioren bis zu Opernaufführungen für Kinder

In ihrer Laudatio sagte Aigner, wie sehr sie von der breit aufgestellten „Bürgerstiftung Ostallgäu“ (Vorstand: Gerhard Schempp aus Aufkirch) begeistert sei. Denn diese biete Gehirnjogging für Senioren ebenso an wie Opernaufführungen für Kinder sowie Naturbegegnungen in Schulen und Kindergärten. „Ich kann mir gut vorstellen, wie groß die Resonanz auf Ihre Projekte bei Jung und Alt ist.“

Ostallgäuer Schüler werden Unternehmer

Damit mache sich die Bürgerstiftung für das Gemeinwohl in ihrer Heimat, dem Ostallgäu, auf nachhaltige Art und Weise verdient. Als „Dauerbrenner“ der Bürgerstiftung Ostallgäu lobte die Landtagspräsidentin besonders die seit 2007 existierende und von Schulrätin Karin Weikmann geleitete Schülerfirma oalnet. Denn diese führe Jugendliche aus Schulen in Germaringen, Obergünzburg und Marktoberdorf an Internet-Technologie und Unternehmertum heran. Damit mache sie Digitalisierung erlebbar und zeige deren wirtschaftlichen Nutzen auf.

„Und mit der Gründung von Zweigniederlassungen der Schülerfirma an verschiedenen Schulen im Ostallgäu wird Breitenwirkung erzielt“, sagte Aigner. Es gehe um die Internet-Auftritte von Schulen und Kindergärten, aber auch von Vereinen oder Gemeinden. Homepages werden an den Start gebracht und im Betrieb begleitet. „Die Bürgerstiftung Ostallgäu ist damit ganz vorne mit dabei, wenn Schülerinnen und Schüler fürs Leben lernen“, sagte Aigner. So trage sie dazu bei, dass die Region auch künftig wirtschaftlich blühe.

Ilse Aigner lobt: „Sie organisieren Teilhabe“

In Bezug auf den Bürgerpreis sagte die Landtagspräsidentin: „Der Preis ist eine Leistungsschau des Zusammenhalts in unserem Land – als Gemeinschaftswerk einer Stiftung, auf der Basis von Eigeninitiative.“ Was die Bürgerstiftungen organisierten, stelle einen wesentlichen, urdemokratischen Wert heraus: „Sie organisieren Teilhabe und kümmern sich um ihre Mitmenschen.“

Ein Beirat – bestehend aus je einem Vertreter oder einer Vertreterin der Fraktionen im Bayerischen Landtag, des Bayerischen Gemeindetags, des Bayerischen Städtetags und des Vereins Bayerische Landtagspresse sowie zwei externen Experten hatten – unter Leitung von Landtagspräsidentin Aigner – die Preisträger für den diesjährigen Bayerischen Bürgerpreis aus insgesamt 54 Bewerbungen ausgewählt.