Ausstellung "Stallbauten" in Marktoberdorf: In welchem Stall fühlt sich eine Kuh wohl?

In der Atelier Werkstatt Marktoberdorf ist die Ausstellung "Stallbauten" zu sehen. Sie zeigt, wie sich die Bauart von Ställen auf das Tierwohl auswirkt.

18.03.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Ein Kuhstall voller Kühe könnte eines der Bilder sein, die einem beim Gedanken ans Allgäu als erstes in den Sinn kommen. Doch der Betrachter denkt kaum darüber nach, wie es hinter den Kulissen aussieht. Wie baut man denn eigentlich so einen Stall, der effizient aber auch nachhaltig und tierfreundlich ist? Und wie sorgt man dann noch dafür, dass er auch in die Allgäuer Landschaft passt? Diese und andere Fragen beantwortet die Ausstellung „Stallbauten“ in der Atelier Werkstatt Marktoberdorf. (Lesen sie für weitere Informationen: Erstmalig im Ostallgäu: Wanderausstellung "Stallbauten - Teil unserer Kulturlandschaft" kommt nach Marktoberdorf.)