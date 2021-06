Auto überschlägt sich mehrfach - 18-jährige Fahrerin leicht verletzt

Bei Biessenhofen kam eine junge Frau mit ihrem Wagen von der Straße ab. Das Auto überschlug sich mehrfach und die 18-Jährige wurde leicht verletzt.

30.06.2021 | Stand: 13:24 Uhr

Eine 18-Jährige hat sich auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Bernbach und Biessenhofen mit ihrem Wagen überschlagen und wurde dabei leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die junge Frau am Dienstagabend in Richtung Biessenhofen, als sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Auto verlor und mit dem Pkw nach links von der Fahrbahn abkam. Im angrenzenden Feld überschlug sich der Wagen mehrfach und blieb auf dem Dach liegen.

18-jährige Fahrerin leicht verletzt

Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Am Auto entstand ein Totalschaden.

Lesen Sie auch: Auto überschlägt sich wegen Unwetter neben Kreisverkehr in Immenstadt - Fahrer leicht verletzt