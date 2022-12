Auto in Marktoberdorf aufgebrochen und Handtasche gestohlen

Ein unbekannter Täter hat in Marktoberdorf die Tür eines parkenden Autos aufgehebelt und eine Fensterscheibe zerbrochen. Was im Auto lag, nahm er mit.

14.12.2022 | Stand: 13:04 Uhr

Ein bisher nicht bekannter Täter hat am Dienstagnachmittag in Marktoberdorf das Auto einer Frau aufgebrochen und ihre Handtasche daraus gestohlen. Nach Angaben der Polizei hatte die Frau ihren Wagen auf dem Waldparkplatz „Hochwieswald“ an der B16 geparkt und war mit ihrem Hund spazieren gegangen.

Auto zerstört und Tasche gestohlen

In der Zwischenzeit hebelte der der Täter die Beifahrertür auf und zerbrach außerdem eine Festerscheibe. Über das zerbrochene Fenster entwendete er eine Lederumhängetasche sowie einen Geldbeutel. Der Schaden am Auto der Frau beläuft sich auf circa 1000 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 08342/96040 entgegen.

