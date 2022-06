Auto in Marktoberdorf beschädigt: Vom Täter keine Spur

Ein Unbekannter hat ein parkendes Auto in Marktoberdorf beschädigt. Ein Zeuge hörte ihn, konnte ihn, beim Fahrzeug angekommen, dann aber nicht ausfindig machen.

24.06.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Der in der Saliterstraße in Marktoberdorf geparkte Opel einer Frau ist beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei hörte ein Zeuge am Montagmittag einen Zusammenstoß, fand dann aber an dem beschädigten Auto keinen Täter vor. (Lesen Sie dazu auch: Kollision auf der B16 bei Marktoberdorf: Einer der Beteiligten verlässt den Unfallort)

Die Polizei bittet um Hinweise

Um den Unfallflüchtigen ausfindig zu machen, bittet die Polizei Marktoberdorf etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08342/96040 zu melden.

Lesen Sie auch: Unbekannter fährt in Marktoberdorf Auto an und hinterlässt eine kuriose Entschädigung