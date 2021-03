Auto prallt bei Kraftisried in Leitplanke

Auf der B12 bei Kraftisried ist eine Frau mit ihrem Auto in die Leitplanke geprallt. Sie hatte auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen verloren.

16.03.2021 | Stand: 15:19 Uhr

Eine Frau ist mit ihrem Auto auf der B12 bei Kraftisried ( Ostallgäu) in die Leitplanke geprallt. Der Unfall passierte laut Polizei in der Nacht auf Dienstag. Die Frau war mit ihrem Kleinwagen von Kempten nach Marktoberdorf unterwegs und verlor auf der glatten Fahrbahn kurz vor dem Parkplatz die Kontrolle über den Wagen. Das Auto schleuderte in die Leitplanke.

Totalschaden am Auto

Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Pkw wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Am Auto entstand ein Totalschaden von 5.000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke liegt bei 1.000 Euro.

Lesen Sie auch: Zu schnell unterwegs: Mehrere Unfälle auf glatten Straßen im Allgäu