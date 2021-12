Auto rutscht bei Untrasried ins Bachbett - wieder mehrere Winter-Unfälle im Ostallgäu

Gleich zu mehreren Winterunfällen kam es im Raum Marktoberdorf-Obergünzburg. So setzte eine Frau (27) ihr Auto in einen Bach,als sie einem Räumfahrzeug auswich.

11.12.2021 | Stand: 21:45 Uhr

Zu einigen Winterunfällen ist es am Wochenende im mittleren Ostallgäu gekommen.

So lenkte am Freitag gegen 17:50 Uhr eine 27-jährige Autofahrerin in Untrasried in der Dorfstraße zu weit nach rechts, als sie einem entgegenkommenden Räumfahrzeug ausweichen wollte. Wie die Polizei Kaufbeuren berichtete, rutschte dadurch der Pkw dann in den neben der Straße verlaufenden Bachlauf.

Auto im Bach: Junge Autofahrerin in Untrasried kommt mit dem Schrecken davon

Der Pkw konnte dann laut Polizei mit einem Abschleppwagen geborgen werden. Die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. Am Pkw entstand nur geringer Sachschaden.

Die Angst vor einem entgegenkommenden Schneepflug löst immer wieder Unfälle aus - wie hier bei Oberstdorf. Bild: Benjamin Liss (Symbolbild)

Polizei Marktoberdorf: Witterung macht Autofahrern zu schaffen

Ebenfalls noch am Freitag kam es auch im Bereich der Polizei Marktoberdorf zu insgesamt sechs Wintersunfällen. Bei allen Verkehrsunfällen entstand laut Polizeinspektion zum Glück aber nur Blechschaden. In fünf Fällen kamen die Fahrzeuge von der Fahrbahn ab und beschädigten zum Teil Verkehrseinrichtungen.

Bei dem sechsten Verkehrsunfall kam es zu einem Vorfahrtsverstoß im Bereich Gschwenderstraße/Schwabenstraße in Marktoberdorf durch einen 19-jährigen Füssener. Dabei entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von ca. 17.000 Euro.

Lesen Sie auch

Verkehrsunfall in Dölsach Zufällig vorbeigefahren: Sanitäter reanimieren 73-jährigen Deutschen nach Unfall in Tirol erfolgreich

Lesen Sie auch:

Rutschpartie auf Marktoberdorfer Straßen: Schneematsch sorgt für zahlreiche Unfälle